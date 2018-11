Avui és un dia molt especial per a tots els xinesos. L'Any Nou arriba aquest divendres però no per celebrar el 2018, sinó el 4716, l'any que comença. Enrere deixen el Gall Roig de 2017 i dóna pas a l'any del Gos. D'aquesta manera, els xinesos gaudiran de dues setmanes de vacances a la qual podran tornar al seu país d'origen per celebrar l'arribada del nou any del seu calendari amb familiars i amics.

L'horòscop xinès associa els signes del zodíac amb animals a través del calendari lunar, que determina el funcionament d'un dels principals motors econòmics del país, com l'agricultura.

En el cas de l'any del Gos que s'inaugura avui, a la Xina es relaciona el caràcter simbòlic d'aquest animal domèstic amb la bona fortuna. A més de la bona sort, es relaciona el símbol del gos amb l'amor, la salut, la lleialtat cap al proïsme, de manera que tots aquells que neixin sota aquest símbol es caracteritzen per ser honestos i humils.

a més, aquesta festivitat té particularitats com evitar parlar del passat en reunions familiars, ja que l'únic que porta és mala sort, o també el predomini del color vermell, que per als xinesos simbolitza la bona sort. Els menjars són abundants, i predominen tot tipus de carn i peix, a més de boles d'arròs i diferents pastissos.

els dracs (icona de la cultura xinesa) i els lleons desfilen pels carrers mentre que els focs artificials posen el colofó ??a la festivitat.