Susanna Griso va passar pel plató de ' El Hormiguero ', el programa d' Pablo Motos . La presentadora, que ja arrossega, "amb molt d'orgull", de 12 temporades a l'esquena a bord de ' Espejo Público ', va repassar la seva carrera periodística, l'actualitat i els seus últims mesos, marcats per dues males notícies: l a mort de la seva mare i el procés independentista de Catalunya.

< p> Sobre el Procés català, la periodista va assegurar que li havia afectat "més del normal", arribant "a l'emocional".

" I l tema català m'ha afectat molt perquè m'he sentit dolguda , ofesa i ha creat una fallida que m'ha generat certa violència (…) em resisteixo a que això passi però si que hi ha certs silencis ", va explicar en directe. No obstant això, al final, "les persones estan per sobre de tota la resta", va assegurar, deixant clara la seva opinió i posició al respecte.

Després d'aquesta reflexió personal, < b> Pau li va preguntar per les seves hores de son , al que va contestar en to satíric, recordant Mariano Rajoy . "Dormo força poc (…) Si Rajoy, que és president del Govern, dorm sense cap tipus de preocupació, per què jo he de preocupar-me per les meves misèries? ", va dir Griso. < / span>

en el seu dia, Griso va perdre a la seva mare en la mateixa setmana que va ser nominada al Segon Premi Ondas, que finalment acabaria guanyant. Sobre això també va reflexionar: "Ara la cridaria i l'hi explicaria, quina il·lusió li faria, però no vaig poder", va assenyalar, emocionada i orgullosa.