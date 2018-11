Una dona es va tallar el dit petit per la meitat , li va posar un sobrenom i ara l o fa servir com penjoll .

Torz Reynolds insensibilizó el dit petit de la seva mà esquerra , el va tallar, el va ficar en un pot amb una solució d'alcohol, i el va lligar al seu coll.

Segons ' Mirror < / a> ', Torz va dir que la idea li va semblar " tendra " i que havia pensat en fer-ho durant anys. La dona va anomenar el seu nou complement com ' remenada '.

Reynolds ja havia protagonitzat una altra polèmica el 2014 . Aquell any, el seu nuvi l'engany , i la dona, a més de tallar la relació, li va enviar per correu un tros de la seva pròpia pell amb un tatuatge que s'havia fet en honor seu. < / b>

"El empaquetatge perquè realment semblés un regal ", va dir. "Fins i tot vaig fer servir una lletra diferent per no tingués ni idea que era jo. No puc imaginar quin va ser la seva reacció. Tant de bo pogués haver estat allà per veure-ho".