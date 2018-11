L'enginyeria civil, les estructures i les instal·lacions fan cada cop més ús de les energies renovables. Des de Sant Julià de Lòria, l'empresa Enginyeria CM aposta per la innovació i la creativitat. Els seus clients són els arquitectes i altres professionals industrials o particulars i treballen a fons perquè, el seu responsable, Josep Majoral, té clar que s'ha de pensar en el benestar futur i la sostenibilitat del planeta.

Han treballat amb arquitectes de renom mundial, per exemple a la Querola, a Ordino, en un projecte del conegut arquitecte francès, Jean Nouvel. També han col·laborat en la rehabilitació de l'edifici de Ràdio Andorra a Encamp, que està catalogat com a patrimoni cultural. La seva feina es prolonga fora del país ja que són socis de l'empresa francesa Ecovitalis. Aquesta empresa aporta un valor afegit per la recerca i el desenvolupament, està reconeguda per la seva bona manera d'actuar i permet a Enginyeria CM tenir accés al mercat europeu. Ecovitalis, radicada a Tolosa del Llanguedoc, compta amb un departament propi d'investigació i innovació. Van ser guardonats com a primera empresa de Migdia-Pirineus per haver creat un programa que incideix en l'eficiència energètica.

Enginyeria CM té una estructura àgil, cosa que facilita el tracte directe i personalitzat amb el client i poder, d'aquesta manera, ajustar-se a les seves demandes.