En tan sols quatre anys han aconseguit recórrer mig món i compartir cartell amb Kendrick Lamar, Coldplay o Adele en els festivals de Glastonbury i Coachella. Profetes fora de la seva terra, les madrilenyes Hinds preparen expectants el llançament del seu segon àlbum.

Anna i Amber ens reben en Costello Club (Madrid) instants abans d'iniciar el primer concert a Espanya de la seva nova gira. Ade i Carlotta ultimen els preparatius. Confessen estar nervioses. No és per a menys. Si amb Leave m'alone (2016) van aconseguir estar en boca de mig món, què els depararà el seu futur més immediat amb I do not run?

Què té Hinds per agradar tant fora de Espanya? pregunteu millor a ells (rialles). En realitat, aquí ni es fa ni es consumeix el nostre tipus de música i fora si. A fora hi ha un mercat enorme i aquí ens fiquen dins de l'etiqueta enorme d'indie.

En tres anys heu fet més quilòmetres que el bagul de la Piquer … ¿trajectòria curta però intensa? < / b> M'agradaria veure quants concerts han fet alguns grups en deu anys. Tot i així, no crec que una carrera de quatre anys sigui curta. Això és una cosa que la gent no entén a Espanya.

A fora hi ha gent sense discos publicats que són infinitament més grans que nosaltres. Mira a Wolf Alice, que acaben de treure el seu segon disc i són cap de cartell a tot el món! Aquí som més de treballar els contactes per aconseguir alguna cosa, mentre que fora es prima el nou i el verge. Allà confien, com van fer amb nosaltres.

A quin d'aquests grups nous hem d'escoltar ja mateix? Goodbye Honolulu (Toronto, Canadà), Gus Dapperton (Nova York, EUA) són dos grups als quals hauries escoltar.

Tornant al desenvolupament de la vostra carrera: ¿imaginàveu al principi un camí similar? Nosaltres no vam escollir aquesta vida. Ella ens va escollir a nosaltres. Un cop ens va començar a passar això ens plantegem si seguir o parar, però no ho imaginàvem. A l'enxampar-tan joves vam tenir la sort de no tenir grans responsabilitats, el que ens va permetre invertir el nostre temps i diners i aguantar sota mínims, perquè és molt difícil guanyar diners.

Això sí, creiem que com més grans ens fem fora, més grans serem a casa. Som molts els grups que estem començant a sortir -com The Parrots o Els Nastys- i creiem que aconseguirem canviar les lleis imposades pels reis del rock a Espanya.

Influeix també a aquest auge que l'escena independent nacional hagi girat cap al comercial? Aquest circuit va existir sempre i això és genial, però a l'estranger l'etiqueta 'alternatiu' recull molts més gèneres. Allà hi ha una gran varietat de sons que, sense aconseguir -ni voler fer-ho- els registres del pop, mou masses.

Nosaltres seguim esperant que la indústria reconegui el que porta anys passant als carrers de Madrid. Ens han de prendre igual de enserio que al comercial.

¿Estem davant d'una nova 'Moguda'? T'imagines que formem part d'un moviment i encara no som conscients? (Rialles) Ha de passar. Espanya és l'únic lloc on encara no s'ha donat aquest reconeixement, però a poc a poc, amb la inèrcia, ho aconseguirem.

No obstant això, hi ha moviments que si estan aconseguint consolidar-se entre la societat, com el feminista. Molts dels que l'altre dia advocaven per la presència de dones en el món del cinema han deixat anar diversos improperis cap a vosaltres i el vostre creixement. Com ho veieu? És gairebé impossible que un grup de quatre noies aconsegueixi triomfar a Espanya. Sense l'ajuda del públic estranger ens hauríem enfonsat. Sempre s'ha atribuït el nostre èxit a homes mànagers, al nostre segell o al pare de Carlotta, per exemple. És molt trist, però hi ha gent que munta grans pel·lícules i mentides perquè no poden creure que una dona estigui a aquest nivell simplement pel seu art.

Què és el més fort que us han arribat a dir? hem sentit moltes coses … entre elles que toquem malament a posta perquè se'ns està donant bé i així venem més.

No obstant això, el que hem pogut escoltar del vostre pròxim treball sona molt bé. Què podem esperar en els propers mesos? Està tot preparat per d'aquí a un any, però mola molt treure-poc a poc. Volem que surti el disc ja perquè estem molt orgulloses, però estem gaudint d'aquest moment en el qual ho desgranem per peces.

En tan sols una frase, el nou de Hinds serà … ? Rock! 'Rock & roll! El vas a flipar, de veritat.