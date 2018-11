El ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha indicat que el preu de 9 euros l'hora per disposar del Servei d'Atenció Domiciliaria (SAD) és públic des del mes de juliol passat, moment en què Govern va absorbir les competències del servei que fins aleshores prestaven els comuns. D'aquesta manera, Espot contesta les crítiques del grup parlamentari liberal, que s'han fet aquest dijous al matí, i que posaven en dubte que els resultats de l'enquesta de satisfacció feta el mes de desembre tingués uns resultats vàlids, ja que la comunicació oficial i l'aplicació definitiva del preu de 9 euros l'hora es va notificar als usuaris el mes de gener.

El ministre ha argumentat que la carta enviada el 22 de gener és simplement “una notificació de l'aplicació del preu públic que ja s'havia explicat als usuaris i també als principals implicats quan es va absorbir el servei, no hi havia cap mena de dubte”. Un preu que per altra banda, segons explica Espot, està en la línia del que molts comuns ja cobraven, i està per sobre del preu que demandava el comú d'Encamp.

Pel que fa a les crítiques relacionades amb la qualitat del servei que aquest dijous han posat sobre la taula el grup parlamentari liberal arran de parlar amb usuaris i treballadors, Espot reitera que la qualitat és la mateixa que abans o millor, i “així ho demostren els resultats de l'enquesta”. En aquesta enquesta es recull que el 65% dels usuaris defineixen el servei com a excel·lent, una xifra que s'eleva fins al 90% si es té en compte també els que diuen que el servei és bo. El ministre ha desxifrat que en l'enquesta no es preguntava sobre el preu públic, ja que era conegut per tothom i perquè s'ha utilitzat la mateixa plantilla de preguntes que passaven els comuns.

En relació a l'increment d'usuaris i també l'ampliació de l'horari dels treballadors, Espot ha recordat que un dels objectius de la centralització del SAD era aconseguir una gran eficiència al mateix moment que prestar el servei amb la mateixa qualitat. És per això que la plantilla de 33 treballadors del servei no s'ha ampliat, malgrat que actualment s'estan fent més hores de servei. “En alguns casos els horaris s'han alterat, però entra dins de la lògica de l'absorció del servei per part del Govern”, ha argumentat el ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior. Malgrat això, Espot també ha reconegut que actualment s'està arribant al límit del nivell d'usuaris pel nombre de treballadors actuals. En cas que hi hagi més demandes, el ministre podria plantejar la contractació de nous treballadors o l'externalització del serveis nocturns del cap de setmana. “Una combinació de les dues, segurament, seria el més adequat”, ha conclòs.