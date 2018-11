Els visitants d'illa Carlemany podran descobrir la Ruta del vermut de Reus de la mà dels impulsors d’aquesta iniciativa, Reus Promoció, que seran presents al centre comercial per donar a conèixer tots els secrets d’aquesta coneguda ruta de la capital del Baix Camp.

Es podrà gaudir a partir de les 19 hores d’una barra de promoció i degustació dels diversos vermuts que s’elaboren a la ciutat de Reus i descobrir com es va convertir en una potència real de la indústria vitivinícola, que es reflecteix en la frase ‘Reus, París, Londres’, tres de les principals ciutats d’Europa que marcaven el preu de l’aiguardent. De fet, a finals del segle XIX, el vermut ja havia estat adoptat per l’adinerada burgesia reusenca com la beguda de moda i social de l’època. Joan Gili va ser el primer empresari de la ciutat que va registrar la primera marca de vermut elaborada a la ciutat l’any 1892. Al segle passat el vermut de Reus ja s’exportava a mig món i una trentena de bodegues de la ciutat han arribat a elaborar-hi més de 50 marques diferents de vermut.

Actualment, la indústria del vermut es manté en plena producció gràcies als que conformen la marca 'Vermut de Reus', que mantenen la ciutat com l’autèntica capital del vermut, i actualment hi ha un munt d’establiments en places 'vermuteres' com la plaça del Mercadal, on es degusten vermuts amb història: el restaurant Museu del Vermut, Vermut Rofes o el Centre d’Art Cal Massó en són alguns d’ells, repartits per tota la ciutat. Allí s’hi poden veure objectes recollits al llarg dels anys relacionats amb el vermut, com ampolles, etiquetes o cartells.

Les degustacions a illa Carlemany estaran amenitzades amb música en directe. Tant divendres com dissabte es podrà gaudir de l’actuació d’AvecevA, un duet que oferirà un viatge pels clàssics del rock, pop, jazz, funk i varietats de l’escena francesa i anglòfona dels 60 fins avui.