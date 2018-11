Aquest dijous al matí s'ha donat el tret de sortida a la novena edició del Saló del videojoc, que per primer cop incorpora el vessant formatiu. Aquí és on ha entrat en acció la Universitat d'Andorra (UdA), que aquest dijous al matí ha acollit un taller formatiu per introduir els estudiants de Formació Professional i universitaris al món del disseny i la programació de videojocs, sota el títol 'Fes de la teva passió la teva professió'. Hi han participat una vintena de persones. La responsable de Patrocinis, Premsa i Responsabilitat Social Corporativa d'Andorra Telecom, Inés Martí, ha dit que “hem trobat un bon 'partner' col·laborador amb l'UdA”, amb qui han dissenyat un programa per inspirar els joves i ensenyar-los que la seva passió es pot convertir en una professió de futur, cada cop més demandada. Martí ha apuntat que la dels videojocs és una indústria en creixement i que “Andorra pot ser un bon entorn per desenvolupar aquest tipus d'activitats”. “Hem vist que a Andorra hi ha molt col·lectiu 'gamer'”, ha afegit.



Els assistents al programa d'activitats d'aquest dijous a l'UdA han après a treballar amb Unity, una eina bastant potent per al desenvolupament de videojocs per a qualsevol plataforma. L'objectiu, segons ha explicat el professor de l'U-tad Centre Universitari de Tecnologia i Art Digital de Madrid i director de projectes a Unity Tutors, Mariano Rivas, és que a partir d'aquesta 'masterclass', els estudiants puguin descarregar-se l'eina i tenir un punt de partida per començar a formar-se, ja sigui per compte propi o de manera més seriosa, i així poder desenvolupar els seus propis videojocs o integrar-se a la línia de treball de qualsevol empresa. Rivas ha apuntat que “la sortida professional controlant aquesta eina és molt àmplia”, ja sigui en el món dels videojocs com en el de la realitat virtual, la qual s'està incorporant en molts treballs professionals. El professor ha dit que veia els alumnes bastant interessats i que, com que molts han fet programació, ja tenen una part del recorregut fet. Sobre la integració del Saló del videojoc a la universitat, Mariano Rivas ha manifestat que li sembla “una idea genial” perquè permet als joves a qui agraden els videojocs descobrir que al seu darrere hi ha un món molt més gran i professional, que té moltes sortides i que no tot es limita en jugar, sinó també en “l'art de crear aquest tipus de continguts digitals interactius”. D'aquí que la proposta hagi aplegat persones més grans, també, que ja fa temps que programen i que veuen en els videojocs un potencial de futur.



Entre els estudiants que han participat a la jornada de l'UdA sobre els videojocs, alguns ja coneixien el Unity, però d'altres no. L'opinió que han reflectit alguns estudiants és que és una aplicació complexa, però accessible, i que ofereix una gran varietat d'opcions. “Se li pot treure molt de profit”, deia un d'ells.



La Universitat d'Andorra té engegades diverses iniciatives paral·leles als estudis universitaris d'informàtica, com un curs per ensenyar a programar als joves de 10 a 12 anys o l'assignatura de pensament computacional per als futurs mestres. Tot això, en conjunt, ha motivat el centre universitari a tirar endavant aquest programa en el marc del Saló del videojoc. La coordinadora de rectorat d'internacionalització i relacions institucionals de l'UdA, Cristina Yáñez, ha dit que “hem vist que el sector del videojoc és una indústria molt gran, que mou un volum de diners i oportunitats de treball molt grans”. “Les universitats s'han de posar les piles”, ha apuntat. Yáñez ha manifestat que des de l'UdA volen “que els nostres joves vegin que cal la formació, que és molt important, que sense la formació arriba un moment que t'atures i que no pots anar més enllà”, i que una cosa lúdica es pot convertir en una professió de futur, amb la qual es poden guanyar la vida, alhora que en gaudeixen.



Aquest divendres al matí, a les 12 hores, tindrà lloc la inauguració oficial del Saló del videojoc 2018 al Prat del Roure. A la tarda, també divendres, hi haurà el taller 'Computational thinking for younger minds'.