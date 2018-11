La creació d'una plataforma d'inversors és la proposta més destacada de l'estudi 'Construint un ecosistema emprenedor a Andorra' que ha presentant aquest dijous Oriol Giró Canturri, de l'empresa Emindset Law. Aquesta proposta ha rebut l'aval del ministre d'Economia, Competitivitat i Innovació, Gilbert Saboya, present a l'acte. L'objectiu de la plataforma és que centralitizi i fomenti l'atracció d'inversors, andorrans i estrangers que estiguin interessats en invertir en empreses andorranes o que, sent estrangeres, vulguin vincular-se a Andorra. Aquesta iniciativa s'hauria de vehicular a través de trobades entre els inversors i els emprenedors, dutes a terme per la Incubadora NIU (Andorra Telecom), entitats bancàries andorranes, o d'altres agents del país.

També es proposa la creació d'una comissió, impulsada per la Cambra de Comerç que reuneixi a les empreses andorranes que estan implantant mesures de millora de la gestió de personal, per tal de veure com adaptar aquestes mesures al teixit empresarial andorrà. Un altre factor que recull l'estudi és l'accés al finançament que guarda una relació directa amb la productivitat de l'empresa, les seves taxes de creació i creixement, la innovació tecnològica i la probabiblitat d'entrar i sobreviure en mercats internacionals. Així mateix es considera un aspecte important la millora i simplificació de tràmits administratius.

L'estudi és el resultat de la feina duta a terne per una comissió de treball per a la identificació dels problemes reptes i solucions de l'atracció d'empreses a Andorra. La comissió està formada per representants de la Cambra de Comerç, el Govern, Actua, Crèdit Andorrà, Andorra Telecom, NIU, NAOS, Ecotècnic i Emindset Law.