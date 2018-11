L'amor està en l'aire , mai millor dit.

Un vol noliejat per Virgin Atlantic va enlairar de l'aeroport de < b> Gatwick a Londres (Regne Unit) i va volar a fins a la costa sud-oest del país , contornejant < / b>, en la seva ruta, la forma d'un cor per celebrar el dia de Sant Valentí . Per poder dibuixar el preuat múscul, l'aeronau va volar durant unes 100 milles extra .

L'avió, un Airbus A330 , es va enlairar de Londres a les 11.30 am i va passar al voltant de dues hores creant una ruta de vol en forma de cor.

La ruta va ser detectada pels monitors de trànsit aeri "Flight radar 24" i es va compartir una captura de pantalla

no obstant això, la maniobra de l'pilotar no va convèncer a tothom . Molts usuaris van retreure, a les xarxes socials, el despesa inútil de combustible i els possibles retards en altres vols que pogués haver causat tan romàntica maniobra . Des de l'aerolínia van aclarir que es tractava d'un vol de pràctiques , per la qual cosa es va modificar, lleugerament, la ruta de vol per dibuixar la forma d'un cor en honor a tan significatiu dia, asse rar Virgin Atlantic a Twitter .

l'aerolínia després va compartir una animació del vol dibuixant el cor a 30,000 peus al cel .