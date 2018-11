Andorra celebrarà, el proper 16 de març, la primera Jornada Autea sobre els trastorns de l'espectre autista, que s'ha presentat aquest dimecres a la tarda a la seu de la Federació Andorrana d'Associacions de Persones amb Discapacitat (FAAD). Fa uns quants anys, només es diagnosticaven els casos amb més discapacitat, mentre que el patiment és igual per a tots els afectats, també aquells amb capacitats mitjanes o altes. Per això des de l'Associació d'Afectats d'Autisme d'Andorra es vol donar a conèixer millor aquests trastorns i els avenços que s'han produït, a més de conscienciar la societat de què és el TEA i la seva prevalença. Els últims estudis que s'han fet a Europa diuen que un de cada cent naixements tindran aquest trastorn, i l'afectació és molt diferent. La vocal d'Autea, Inés Martí, ha recordat que des de l'associació “entenem que hem de col·laborar en el millor coneixement del trastorn per part de professionals de salut, de benestar, d'educació, i també de famílies i de la societat en general”.

La secretària d'Estat d'Afers Socials i Ocupació, Ester Fenoll, ha destacat la importància que des de Govern es doni suport a iniciatives com aquesta i fer costat a les associacions, ja que són les millors coneixedores de les necessitats dels col·lectius. Fenoll ha dit que aquesta jornada és important perquè “situa Andorra al mapa d'aquest tipus de jornades i situa el TEA a Andorra”. “Andorra fa molt bé de no quedar-se mirant, sinó de prendre una part activa, d'implicar-se i donar aquesta dimensió internacional en aquesta jornada”, ha afegit la secretària d'Estat.

Per la seva banda, la cap de Salut Mental del SAAS, Gemma Garcia Parés, ha destacat la importància d'un diagnòstic precoç del TEA i ha remarcat que cal ajudar aquestes persones al llarg de tota la vida, en especial en el moment de la transició, quan els infants passen a l'edat adulta i es produeix un buit, ja que durant l'etapa infantil i juvenil la relació entre els pares i els centres és molt estreta, mentre que quan són majors d'edat els pares queden apartats.

Tot i que no hi ha un cens de persones amb TEA a Andorra, Autea pren com a referència les dades de Conava, que aplega més de 200 usuaris i té més d'un centenar de casos registrats. Ester Fenoll ha remarcat que el gran repte de país és desenvolupar unes polítiques apropiades, per quan aquests nens i nenes creixin i tinguin una alta participació a la societat.

Taules rodones, tallers i una conferència d'una persona amb TEA

La primera Jornada Autea sobre els trastorns de l'espectre autista es celebrarà a l'Arthotel i comptarà amb dues taules rodones, dos tallers i una conferència. La primera taula rodona es titula 'Etiopatogènia i diagnòstic' i comptarà amb la participació de diversos doctors; la segona porta per títol 'Intervencions i millora en la funcionalitat' i, a banda de professionals, comptarà amb representants de diverses entitats que treballen amb persones amb TEA.

A la tarda, després de dinar, serà el torn dels tallers; 'L'atenció primerenca: la importància del context familiar en l'abordatge dels nens amb TEA' dirigit a les famílies, i un altre que es dirigirà als professionals amb el títol 'Intervencions psicosocials en els TEA d'alt funcionament'.

El programa de la jornada també inclou la conferència 'Com és ser una persona amb TEA'', a càrrec de Ramon Cererols, autor del llibre 'Descobrir l'asperger'. Inés Martí ha explicat que a Cererols li van diagnosticar el trastorn en una edat madura, la qual cosa va ser un alliberament per a ell, perquè va començar a entendre moltes de les coses que li passaven i es va poder desprendre de molts neguits.

Donat que hi ha molts aspectes a tractar al voltant del TEA, la voluntat d'Autea és poder repetir-la any rere any, per tal d'ajudar a situar Andorra al mapa de l'autisme. Aquesta primera serà molt transversal, de manera que pot ser interessant tant per professionals com per a famílies o la societat en general.

Per assistir als tallers cal inscripció prèvia, ja que les places són limitades a un màxim de vint persones. Vist l'èxit d'inscripcions que han rebut fins ara, des d'Autea es plantegen repetir els tallers més endavant, en el cas que es quedin moltes persones en llista d'espera.

A punt la prova pilot per a joves amb TEA

Durant la presentació de la primera Jornada Autea sobre els trastorns de l'espectre autista, la secretària d'Estat d'Afers Socials i Ocupació, Ester Fenoll, ha recordat que el Govern ja té a punt el programa pilot per ajudar a persones de 16 a 26 anys, que pateixen TEA i que tenen una alta necessitat de suport. Fenoll ha remarcat que a l'escola ordinària la inclusió està funcionant molt bé, i que el problema ve un cop s'acaba aquesta etapa, amb les possibilitats que tenen aquestes persones, que han d'assolir aprenentatges constantment. Per això es posarà en marxa aquesta prova pilot d'un any, per tal de valorar-ne després els resultats i reajustar-lo si és necessari. La secretària d'Estat ha insistit que aquest és el camí, ja que hi ha molts graus de trastorn i cada nen o nena necessita un suport individualitzat. D'aquí el treball conjunt entre Ensenyament i Ocupació, per tal de veure com fan el pas a la vida adulta i quins programes cal desenvolupar. “Som un país petit i, per sort, podem oferir aquest tipus de servei”, ha dit Fenoll. Amb la col·laboració entre Afers Socials, el SAAS i Ensenyament es pot anar arribant a trobar el suport individualitzat que necessiten aquestes persones.

Des d'Autea es demana sensibilitat cap a les capacitats específiques d'aquests infants, les quals les haurien de poder desenvolupar en el transcurs de l'etapa escolar, i potenciar-les, per tal d'encaminar-les en un entorn laboral inclusiu.