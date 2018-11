Aquest divendres s'inaugura el Saló del videojoc i Internet que vol insistir en l'aspecte formatiu dels videojocs i en les oportunitats professionals que s'obren en el sector, des de ser jugador professional a programar i dissenyar jocs, o dedicar-se al màrqueting i l'estratègia. Per això, sota el títol genèric de 'Fes de la teva passió la teva professió', la Universitat d’Andorra (UdA) i Andorra Telecom organitzen cinc activitats per a diferents públics. La primera tindrà lloc a l'UdA i serà impartida per professors de l’U-Tad Centro Universitario de Tecnología i Arte Digital, que introduiran els estudiants de formació professional i universitaris al món del disseny, la programació i les possibilitats professionals que ofereixen els videojocs. La segona activitat serà als cinemes illa Carlemany, que acolliran una taula rodona d'experts en desenvolupament de videojocs.

Al Prat del Roure, on tindrà lloc la part lúdica, el Saló disposarà de tretze zones i 93 punts de joc. Entre les novetats, el portaveu d'Andorra Telecom, Carles Casadevall, ha destacat la zona dedicada als 'e-sports', un sector en creixement, i la potenciació de la realitat virtual i els simuladors de motor. A més, també s'organitzaran dos tornejos: en línia i presencials. Els tornejos virtuals, que es jugaran amb els jocs 'Counter Strike' -'Go', 'FIFA 2018', 'Call of duty', 'Hearthstone' i 'Clash Royal'-, es disputen durant les setmanes prèvies al desenvolupament del certamen. Els tornejos presencials se celebraran durant les jornades del Saló del videojoc.

Entre els col·laboradors, el Saló del videojoc compta amb l'ambaixada de França a Andorra, que ha convidat quatre 'start up' franceses que presentaran les versions beta dels videojocs en què treballen i els testaran amb el públic de l'esdeveniment. Els estudis que participaran són: Masseka Game Studio, que presentarà el joc per a plataformes mòbils 'Kissoro', basat en un joc africà mil·lenari i de gran interès pedagògic; Zero Games Studios, que avançarà en primícia el joc d'estratègia 'Total World War'; Sweet Arsenic Games Studio, que portarà el joc d'estratègia en temps real invertit 'Resilence', i Smilling Crook Studio, que llençarà l'any que ve el seu primer videojoc, 'Arashi'. França és una de les cinc potències mundials en la producció de videojocs.

La indústria dels videojocs ha experimentat un gran augment de les seves vendes: només als Estats Units, ha passat de generar 2.000 milions de dòlars en 1998 i 6.900 milions en vendes en el 2005 a 17.100 milions en el 2010. Aquesta xifra pot ser comparada amb el creixement del PBI els Estats Units, que entre el 2005 i 2010 només va créixer un 16%. Si bé aquest enorme creixement és cridaner, si no només es considera la despesa en jocs, si no també la despesa incorreguda en les consoles per reproduir-los i els diversos accessoris que les empreses posen a la venda, aquesta xifra incrementa a 22.410 milions de dòlars als Estats Units.