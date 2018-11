Ja està més que comprovat que la moda sempre torna , ¿i qui no recorda els llacets als cabells? Bé, perquè han tornat per quedar-se i fer-se amb el guardó d'accessori de l'any . Ara hem augmentat la mida , apostem per lluir-los XXL . Bé pots usar-lo per donar-li color al teu outfit o per complementar-lo amb la teva total black i donar-li una versió més elegant ( el nostre consell és que apostis pel de vellut ).

Dissenyadors com Delpozo o Andrew GN no han pogut resistir-se a pujar-los a la passarel·la.

< b> Passos a seguir:

1.Coleta baixa

2.Pelo esvalotat

3. Llaç XXL.

Us deixem algunes versions "low cost" :

de vellut amb detall Brilli Brilli a l'extrem de Uterqüe (29,00 & euro;)

de vellut morat de Uterqüe (19,00 & euro;)



En versió més mini i amb missatge de ZARA (2,99 & euro;)