L’ONCA -formació impulsada pel Govern i la Fundació Crèdit Andorrà- ha convidat al director i clarinetista Joan Enric Lluna a dirigir la formació andorrana. El programa ONCA & Lluna s’estrenarà el dissabte 17 de febrer, a les 20.30 hores, al vestíbul del Consell General d’Andorra i es tornarà a presentar el dijous 22 de febrer, a les 20 hores, al Petit Palau dins del cicle ONCA al Palau. L’actuació comptarà amb obres de Louis Spohr (1784-1859), Max Bruch (1838-1920) i el compositor català Albert Guinovart (1962).

Joan Enric Lluna descriu 'Variacions sobre un tema de Danzi' de Spohr com una obra “escrita per al clarinetista Johann Hermstadt, que emana el color del pur estil 'Biedermeier' de les primeres dècades del segle XIX”. En relació a la 'Serenata per a cordes' de Bruch, el director i solista explica que “presenta dues cares del romanticisme alemany: l’escriptura per a un solista clarinet i l’escriptura del ple romanticisme. Està basada en el folklore de Suècia, on les melodies ens transporten a la melancolia d’aquestes terres del nord amb un delicat i emotiu moviment harmònic que fan d’aquesta peça una verdadera delícia”.

La 'Fantasia sobre Goyescas' “va sorgir d’una amistat estreta amb Guinovart, arran de l’orquestració de l’òpera 'Goyescas'. Fascinat per la bellesa de la música de Granados, vaig encarregar una peça a l’estil de les fantasies sobre òperes per a instrument solista tan populars al segle XIX”, explica Lluna. Per finalitzar, la 'Serenata Amadeu's és, segons Lluna, “un recull de temes de Mozart provinents de la 'Petita serenata nocturna' o el 'Concert per a piano núm. 2', treballats i integrats d’una manera admirable i en un llenguatge purament 'Guinovart'”.

Amb motiu d’aquesta producció, Astrid Janer, il·lustradora dels 25 anys de la Fundació ONCA, ha fet un dibuix on, segons l’artista, “m'he basat en una entrevista que vaig llegir en la qual el director i solista deia que el més important és lliurar-te totalment a aquesta feina fins que siguis capaç de dir quelcom al qui escolta. He volgut expressar la comunicació i donar-ho tot a l’escenari”.

El cicle ONCA al Palau continuarà el dijous 22 de març amb el programa 'Cordes a l’aire', a càrrec d’Isabel Vinardell & Isabelle Laudenbach i un quartet de corda de l’ONCA format per Pere Bardagí i Sergi Claret (violins), Joan Fèlix (viola) i Sylvie Reverdy (violoncel). Des de versions de peces d’estils molts diversos fins a cançons pròpies, les cordes acompanyen l’univers intimista de les solistes, que se situa entre la cançó melòdica, el bolero i el pop.

El cicle clourà el dijous 12 d’abril amb l’ONCA & Abel Tomàs, que per segon any consecutiu serà el concertino director convidat. L’orquestra estrenarà 'Les set últimes paraules de Jesucrist a la Creu' de Joseph Haydn (1732-1809), interpretació en què participarà el poeta Josep Pedrals.

Les entrades per als concerts del XIV Cicle ONCA al Palau estan a la venda a les taquilles del Palau de la Música Catalana i a www.palaumusica.cat, a un preu de 12 euros per concert. El concert de dissabte 17 de febrer, que compta amb la col·laboració del Consell General, és d’entrada lliure fins a omplir l’aforament disponible. Els interessants poden trobar més informació al telèfon 88 88 80.