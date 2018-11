Portem mesos veient com a través de les nostres samarretes transmetem missatges al món, en aquest cas, missatges feministes. S'han convertit en un bàsic en el nostre armari , una tendència que va més enllà, té una doble missió. D'una banda, no podem negar que són moníssimes i s'adapten a qualsevol look, i per una altra, una manera reivindicativa després dels últims esdeveniments que s'estan produint.

Fa alguns mesos us ensenyem la campanya contra el maltractament a la dona de la influencer espanyola Marta Lozano #martalozanoiswithyou , a la qual es van sumar el gran elenc de cares conegudes que componen aquest "grup social ".

Bershka ha volgut llançar alguns missatges feministes a través de les seves samarretes:

'" L'amor de la meva vida sóc jo mateixa " (4,99 & euro;)

"Ser una dona" (7,99 & euro 😉

"Trenca amb els estereotips" (12,99 & euro;)

" Revolució " (4,99 & euro;)