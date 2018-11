Els bombers han hagut d’actuar aquest dimecres al matí en dos incendis, al Pas de la Casa i Arans. El primer ha tingut lloc al poble encampadà cap a les 6.45 hores i ha estat un foc en un àtic de l’edifici Vidal La Cava del carrer dels Pareatges. El foc, tal com ha explicat el cap de guàrdia del cos de salvament, ha començat al menjador del pis, que és una cuina americana. En un primer moment s’ha evacuat vuit pisos tot i que mitja hora després totes les persones han pogut tornar als seus habitatges, ja que el foc estava confinat al pis afectat, que ha patit danys materials. El fum ha afectat també el pis del costat i segons han explicat els bombers no s’han hagut de lamentar danys personals. En l’extinció han hagut d’actuar efectius dels parcs del Pas de la Casa, de Canillo i d’Andorra la Vella que a mig matí encara eren al lloc dels fets.

Tot just una hora després, cap a les 7.41 hores, els bombers han rebut l’avís per fum a l’interior de l’establiment Font d’Arans del poble d’Arans. Tal com ha explicat el cap de guàrdia, l’extinció ha estat molt ràpida, ja que el foc estava molt localitzat a la llar de foc. En aquest cas, tampoc hi ha hagut danys personals.