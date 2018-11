Els rumors sobre una relació entre Cepeda i Aitana es fan cada vegada més forts. Prova d'això ho vam viure ahir a la nit durant l'última gala d'Operación Triunfo. Tots dos van pujar a l'escenari per entonar 'No puc viure sense tu', una de les cançons més boniques de l'edició.

No obstant això, quan de la boca de Cepeda hauria d'haver sortit un "jo vull més", el gallec va pronunciar "jo t'estimo més".

< p> Un cop acabada la gala, Cepeda va publicar a Instagram el següent missatge:

"podran parlar, podran dir de tot. a hores d'ara que més em dóna. Ja no actuo quan canto amb tu. Ja no actuo quan et miro perquè no puc. no sé que és això però el que sé és que ho és. Yotequieromas. Lliure, sigui quin sigui el nostre camí ".

Feliç Sant Valentí!