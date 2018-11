En l'actualitat, les generacions més joves, com els Millennials, són de les més afectades per la crisi, per la qual cosa hi ha una àmplia demanda d'ocupació . Són joves amb escassa experiència, però compten amb habilitats i capacitats que tant petites i mitjanes empreses haurien d'aprofitar. I és que els Millennials formen part d'una generació amb noves motivacions i idees sobre el treball que representen no només el futur de les companyies, sinó el mateix present.

De fet en l'actualitat, el gran desafiament de les startups, pimes i directius és esprémer al màxim aquest potencial en un nou entorn en plena transformació digital. No obstant això, segons dades publicades i recollits per Factorial , el programari de Recursos Humans per a empreses, el 40% dels directius a nivell mundial declaren tenir dificultats per trobar talent . L'escassetat de candidats disponibles i la falta d'habilitats "hard" o tècniques són les principals raons per les quals els directius no troben el talent adequat a les seves organitzacions.

Per això, des Factorial expliquen els avantatges que suposa tant per a directius, startups i empreses contractar aquests nadius digitals. Potser per la crisi o per la seva joventut, els Millennials no siguin els candidats amb més experiència dins d'un procés de selecció, però sí presenten un perfil amb molts avantatges , entre les quals destaquen:

Major qualificació

a la gent jove d'avui en dia no li falten títols universitaris, màsters o postgraus, i tampoc les ganes de aprendre o aplicar-< / b>. Per això suposen la generació més qualificada que ha existit i al contractar-les empreses es beneficiaran de tot aquest coneixement actualitzat i modernitzat.

Més implicació i superació personal

Pot resultar difícil cridar l'atenció dels Millennials, ja que tendeixen a focalitzar només en el que els interessa, però si aconsegueixes que se sentin còmodes en l'empresa es comprometran com ningú. Per a ells el presentisme és una cosa del passat, no li veuen el sentit a "escalfar la el seient", el que els interessa és fer bé la seva feina i aconseguir l'èxit professional. L'empresa que busqui atreure talent jove, ha de tenir molt present que les noves generacions volen sentir-se útils i que se'ls valori, i això no s'aconsegueix només amb un sou a l'altura de les seves responsabilitats, si no amb un pla de desenvolupament professional dins de l'empresa, flexibilitat i fins i tot gaudir de beneficis socials.

Major adaptabilitat

la possibilitat de compartir coneixement que dóna Internet ha fet que els Millennials es s'acostumin a buscar-se la vida per aprendre i investigar sobre tot allò que els desperti interès. Entre les seves característiques com a empleats destaquen la proactivitat, la versatilitat, i la capacitat de desenvolupar habilitats més enllà del que es demani en el seu treball, el que beneficia a l'empresa aportant un valor afegit i diferencial. Són gent acostumada als canvis i això fa que tinguin una manera més àmplia de veure les coses, distingint oportunitats i avantatges que altres podrien obviar.

Major domini de les tecnologies. < / p>

No per res se'ls anomena també nadius digitals . El coneixement sobre noves tecnologies que la gent jove posseeix i l'ús diari que fan de dispositius mòbils i aplicacions els converteix en uns experts quan es tracta d'optimitzar temps i recursos, una mica del que tota empresa pot beneficiar-se. La transformació digital és encara una tasca pendent per a moltes empreses i contractar aquells que millor dominen i entenen les noves tecnologies és el millor mètode per assegurar que no es queda enrere.

Major innovació i creativitat < / b>

Com dèiem anteriorment, l'adaptabilitat i curiositat dels Millennials fa que siguin els candidats perfectes per dur a terme estratègies innovadores i creatives amb les que desmarcar-se de la competència i cridar l'atenció en un mercat cada vegada més competitiu.

Altres aspectes com la gran conscienciació mediambiental o la conciliació familiar fan que siguin perfils imprescindibles a entendre noves tendències i implementar-les a l'empresa.

Amb poc més d'un any de vida, Factorial està experimentant un ràpid creixement, superant ja els 8000 clients, gràcies a les prestacions gratuïtes del seu programari. El programa permet gestionar l'equip de treballadors, des de les absències, els beneficis, vacances i més recentment permet fins a gestionar contractes i crear nòmines en uns pocs clics. Tot això amb la facilitat d'emmagatzemar-lo en el núvol.