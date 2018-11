Després que l'oposició del comú d'Encamp alertés que l'adjudicació de la redacció del pla de dinamització comercial, que ascendeix a 44.720 euros, podria incomplir la Llei de la contractació pública, ja que és superior als 10.000 euros i en canvi s'ha fet per la via directa, aquest dimarts el cònsol major, Jordi Torres, ha donat explicacions davant dels consellers del PS+I i Ld'A+I.

Torres justifica l'adjudicació directa perquè considera que es tracta d'uns treballs de caràcter sensible, tal com permet l'article 54 de la Llei de contractació pública que es va modificar a través de la Llei de pressupost del Govern de l'any 2014. L'article, però, només es refereix a contractacions que pugui fer el Govern, i defineix com a sensibles les que afecten la seguretat de l'Estat, les relacions internacionals i els encàrrecs del cap de Govern, ministres o presidents de parapúbliques. Amb tot, des del comú es considera que la llei també es pot traslladar a qüestions sensibles dels comuns. Així, defensen que l'elaboració del pla de dinamització es pot considerar com un assessorament polític i que, per tant, han escollit una empresa que els dona confiança per l'experiència que té en qüestions similars tant a dins com a fora del país.

Però, a més, l'article 54 també preveu que, en el cas d'una adjudicació directa, sempre que sigui possible s'han de consultar almenys dues empreses, i que l'òrgan de contractació ha de declarar expressament el caràcter sensible o reservat del contracte i ha de justificar-lo en l'expedient. En aquest sentit, l'oposició ha demanat que s'aporti l'informe que determina el caràcter sensible dels treballs i, vist que el comú defensa que no hi ha més empreses que tinguin la capacitat de fer aquesta feina, que també ho justifiquin per escrit.

A l'espera d'aquests informes, Torres ha decidit mantenir la suspensió de l'adjudicació, un fet que han celebrat des de l'oposició. El conseller del PS, Joan Sans, ha dit que “la conclusió és positiva, perquè es manté la suspensió en espera dels documents tècnics que avalin el seu argumentari”. Amb tot, ha recordat que és de l'interès de tots que es posi en marxa el pla comercial el més aviat possible.