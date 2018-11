Un ciutadà britànic i la seva nòvia van volar fins Belfast per assistir a un concert que van pensar que era del grup californià Red Hot Chili Peppers però, a canvi, es van trobar amb una banda de gaiters sobre l'escenari .

Duncan Robb de Chesterfield , Anglaterra , va compartir la seva hilarant confusió a Twitter i va assegurar que havia estat buscant entrades per a un combat de boxa, quan va veure altres per veure els Red Hot Chili Pipers . Robb no es va adonar que els 'chilis picants' eren en realitat els ` gaiters picants 'i va comprar les entrades.

"Quan vaig fer clic i vaig comprar les entrades, a la fila Q i per 30 cada un, vaig pensar en una ganga , no han de quedar moltes entrades i les 'agafi' de seguida", va dir Robb . "A més, vaig veure que la data era el 10 de febrer, així que podria arribar el cap de setmana del Dia de Sant Valentí : matar dos ocells d'un tret".

Robb va dir que li va regalar les entrades a la seva nòvia per Nadal, però van passar setmanes abans que notessin que alguna cosa anava malament .

"la meva núvia va voler saber qui eren els teloners . No va poder trobar res sobre dels Red Hot Chili Peppers actuant a Belfast ".

Tot i així, la parella es va desplaçar fins Belfast . Va ser llavors quan es van adonar de la paraula " Pipers " escrita en els tiquets.

"[Nosaltres] només vam poder riure'ns , què més calia fer! ", va dir Robb.

Still can not believe we'veu Flown over to Belfast not for the @ChiliPeppers but to see the 'worlds best bagpipe band' @chillipipers … thought I'D got a rate good deal on tiquets n'all. Had a nightmare pic.twitter.com/YO72amVR4I

& mdash; Duncan Robb (@Dunc_Cfc) 10 febrer 2018