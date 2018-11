Després que el 6 de febrer els sindicats de l'administració posessin en coneixement de la Fiscalia General una adjudicació realitzada pel Govern per sospites que aquesta infringeix la Llei de contractació pública, l'executiu ha decidit enviar tota la informació de l'adjudicació a la Fiscalia i al Consell General, sense que l'hagin requerit. Es tracta de l'adjudicació a l'empresa Spai pel manteniment del 'hardware' i el 'software' de tot el maquinari IBM gestionat pel departament de Sistemes d’Informació (DSI). Així ho ha confirmat el Govern en un comunicat fet arribar a la premsa. Segons s'apunta en el text, la documentació s'ha tramès per voluntat pròpia, ja que fins al moment no consta cap pregunta parlamentària ni cap requeriment per part del ministeri fiscal.

La documentació inclou un informe relatiu a les adjudicacions del manteniment 'hardware' i 'software' del maquinari IBM gestionat pel DSI elaborat pel mateix departament. També s'ha adjuntat la documentació referent a l'any 2014 de l'empresa IBM així com la documentació de la contractació realitzada l'any 2015, amb l'informe d'adjudicació del departament, l'informe d'intervenció general, l'edicte, el contracte signat amb l'empresa Spai i la carta d'IBM atestant que Spai és l'única empresa per realitzar a Andorra les operacions tècniques i de manteniment de les quals és responsable IBM. També s'ha inclòs la documentació relativa a les contractacions dels 2016 i 2017 amb els mateixos documents.

Cal recordar que després de l'anunci dels sindicats, Liberals d'Andorra (Ld'A) i Socialdemocràcia i Progrés (SDP) es van sumar a les queixes i van instar a la Fiscalia, de manera indirecte i sense presentar cap requeriment, que investigués les adjudicacions i esclarís el fets. SDP, a més, va argumentar que l'adjudicació podria incórrer en tres delictes del codi penal: prevaricació, tràfic d'influències i malbaratament de cabals públic, sobretot per les possibles relacions de parentiu entre l'empresa adjudicatària i el cap de Govern, Toni Martí.