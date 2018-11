El ministre de Finances, Jordi Cinca, i la secretària d'Estat d'Afers Financers Internacionals, Clàudia Cornella, han explicat a representants de l'Oficina d'Afers Internacionals de la Comissió de Mercats i Valors dels Estats Units (SEC), així com a responsables del departament del Tresor nord-americà, les reformes portades a terme pel sistema financer i bancari andorrà en els darrers anys per adaptar el seu marc normatiu, legislatiu i fiscal als estàndards internacionals més exigents en matèria de transparència, cooperació i fiscalitat internacional. Cinca i Cornella han estat acompanyats en aquesta trobada per l'ambaixadora d'Andorra als Estats Units, Elisenda Vives.

Tal com han informat des de l'executiu, durant les reunions, el ministre de Finances ha exposat els esforços fets per posar en pràctica aquest nou model fiscal que ha permès “continuar reforçant la plaça financera andorrana”. En aquest sentit, el ministre i la secretària d'Estat han afegit que “el compromís d'estandarització i homologació no és únicament del Govern”, i que totes les lleis implementades en aquest àmbit han estat “votades per unanimitat pel Consell General”.

Durant les trobades de treball s'han avaluat els processos i el nivell d'intercanvi d'informació existents, ara com ara, entre Andorra i els Estats Units (IRS). Tant els representants d'Andorra com les autoritats financeres nord-americanes han celebrat “el grau de satisfacció entre els dos territoris en l'àmbit de cooperació en aquesta matèria”.

Cinca i Cornella han volgut fer palès que aquest nou model econòmic i financer possibilita “la via del creixement” i que la implementació d'aquest marc té continuïtat amb la firma d'un acord amb la Unió Europea que permeti accedir al mercat interior europeu.

L’agenda del ministre i la secretària d’Estat amb les principals institucions financeres nord-americanes s’allargarà fins a aquest dimecres, quan es traslladaran a Nova York per assistir a la primera Conferència Mundial de la Plataforma de Col·laboració sobre Tributació, Fiscalitat i Objectius de Desenvolupament Sostenible, organitzada per les Nacions Unides, l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE), el Fons Monetari Internacional i el Banc Mundial.