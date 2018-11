Els representants sindicals de l’administració general han mantingut aquest dimarts una reunió amb diferents ministres i el cap de Govern, Toni Martí, en què s’havia de començar a tractar els serveis mínims que s’oferiran durant la vaga indefinida del personal que està anunciada entre el 19 de febrer i el 19 de març. A la sortida de la reunió un dels portaveus sindicals, Gabriel Ubach, ha destacat que des de l’executiu se’ls ha demanat que “fessin el favor” d’allargar el període d’avís per a l’aturada, ja que els sindicats van manifestar que l’anunciarien amb 24 hores d’antelació, i el Govern vol que siguin “48 o 72 hores”.

Tal com ha manifestat Ubach, ara han d’avaluar aquesta demanda del Govern. A més, al llarg d’aquesta setmana han de rebre també la proposta sobre els serveis mínims que els directors dels diferents departaments estan treballant, tal com ha comentat Ubach, manifestant, en aquest sentit, la seva “sorpresa” pel fet que les direccions puguin fixar-los “sense els sindicats”. Des del funcionariat creuen que a l’hora de determinar aquests serveis mínims s’ha de tenir en compte el que es fa als països europeus. A més, han posat en relleu que “no s’haurien de tocar individualment” sinó en la globalitat de l'administració. Des del Govern es farà arribar als sindicats les propostes de les direccions i, de cara a dilluns, s’ha fixat una altra reunió per tractar aquest aspecte.

D'altra banda, durant la reunió, des de l’executiu s’ha fet arribar als sindicats un document on es defensa la necessitat d’impulsar la Llei de la Funció Pública per garantir “la sostenibilitat de l’Administració” i on consten diferents propostes, com que el règim de quinquennis no sigui d’aplicació fins que estiguin aprovats i entrin en vigor els reglaments que desenvolupin el complement de carrera i complement de productivitat; que tampoc no entri en vigor fins que es completi i es meriti el període de triennis que estigui en curs per a cada treballador o garantir el desplegament reglamentari de la llei en un temps més breu que el previst inicialment, de tal manera que hagin d’estar completats en el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor de la llei.

Ubach ha recordat que aquesta no és la llei que volen els sindicats, i reivindiquen que es comenci “de zero”. “Volem un full en blanc, diàleg i consens”, ha remarcat Ubach, afegint que fins ara el Govern ha fet “oïdes sordes” i ara es pretén que es consensuïn uns reglaments “d’una llei que no és la nostra”.