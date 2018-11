Una manada de lleons ha devorat a un caçador furtiu que es trobava prop del Parc Nacional Krüger ( Sud-àfrica). La ferocitat dels animals va ser tal que tan només van deixar el cap de l'home.

Segons les primeres indagacions, en base a les empremtes trobades, se sospita que divendres, presumptament, 3 caçadors furtius van irrompre en una reserva de animals salvatges que estava voltada al públic, prop de la ciutat de Hoedspruit , a la província de Limpopo , tal com informa la ' BBC '.

" Un d'ells va ser aconseguit pels lleons ", va dir el portaveu de la Policia local. Durant el matí de dissabte també es van trobar una arma i munició . Les autoritats han demanat la c olaboración ciutadana per poder identificar les restes trobades . El portaveu no ha volgut revelar el nom de la reserva on s'ha produït la tragèdia, ja que encara s'està investigant el cas .