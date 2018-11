Una de cada vuit dones patirà un càncer de mama al llarg de la seva vida. La incidència a Andorra de la malaltia correspon a la mitjana mundial, ja que el tumor de pit és el que més afecta les dones. En el període comprès entre el desembre del 2016 i el novembre del 2017, 23 persones van ser ateses en una primera consulta per càncer de mama a la unitat d'oncologia del SAAS. L'Associació andorrana contra el càncer (Assandca) ajuda les persones que pateixen qualsevol tipus de càncer, tot i que, com ha reconegut el president de l'entitat, Josep Saravia, les dones són les que més demanen un cop de mà, i el càncer de mama és el primer en el sexe femení.

Per ajudar a la recerca per combatre el càncer de mama, des de fa quatre anys a Lleida s'organitza el concert Mamapop, que l'any passat també es va celebrar a Andorra. L'organització de Mamapop ha presentat aquest dimarts la segona edició del concert al Principat, que tindrà lloc el 10 de març al Centre de congressos d'Andorra la Vella. La recaptació es destinarà a Assandca, que l'any passat va invertir els 5.000 euros obtinguts de l'espectacle solidari a subvencionar dos mesos i mig de transport sanitari a les persones que necessitaven rebre un tractament oncològic fora d'Andorra, ja que el SAAS no disposa de servei de radioteràpia. La primera edició va tenir molt èxit i s'espera tornar a omplir l'aforament del Centre de congressos. Les entrades, a 20 euros, es poden comprar al web www.mamapopandorra.org.

El tema d'enguany del Mamapop Andorra serà 'Hollywood'. Una trentena de músics, dos cantants i un grup de ball pujaran a l'escenari per interpretar cançons mítiques del cinema nord-americà, de pel·lícules com 'El guardaespatlles', 'Moulin Rouge', 'Pretty Woman' o 'Flashdance'. El director musical del concert, Antoni Tolmos, ha subratllat que tot i ser un espectacle benèfic és de “qualitat”. El president del comitè organitzador de Mamapop, Manel Simón, que va perdre la seva mare per un càncer de pit que ara es pot curar, ha insistit en la importància de la prevenció i de la recerca, ja que la mortalitat s'ha reduït dràsticament. A Lleida, la iniciativa ja ha entregat 65.000 euros per a la investigació.

Projectes d'Assandca

D'altra banda, Saravia ha recordat que el principal projecte d'Assandca és el finançament del transport sanitari, ja que “encara hi ha molta gent amb problemes econòmics”. També ofereix un servei de psicooncologia, que no és gratuït, ja que el SAAS no disposa de cap professional d'aquestes característiques. L'entitat continua oferint activitats esportives i de ioga per a persones afectades per un càncer, i acollirà el mes que ve un torneig d'hoquei benèfic. L'associació també facilita pisos tutelats a Barcelona perquè les persones que han de desplaçar-se per rebre radioteràpia tinguin un lloc per quedar-se i evitar els desplaçaments diaris. Amb tot, per allotjar-se en un dels habitatges cal estar acompanyat, però a Andorra no existeix una llei de l'acompanyament que protegeixi els drets dels familiars que atenen les persones malaltes. Segons Saravia, el grup parlamentari demòcrata ha garantit que en breu tramitaran el text.