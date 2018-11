Cirsa Gaming Corporation espera ofertes de diversos fons d'inversió. Descartada la sortida a borsa, els seus propietaris, la família Lao, han decidit posar-la en venda per una xifra que estaria entre els 1.500 i els 2.000 milions d'euros. Podria tractar-se, segons fonts coneixedores del sector, d'una venda total o bé d'una part del paquet accionarial. Cirsa ha anar reduint progressivament la seva exposició a països del centre i del sud d'Amèrica. L'augment de la taxa sobre el joc i la devaluació d'algunes divises van reduir el seu marge de beneficis. Aquesta estratègia li ha servit perquè l'agència de qualificació creditícia Standard&Poors (S&P) li augmentés el ràting de crèdit a llarg termini de 'BB- a BB+', amb una perspectiva estable. Això també ha servit per atreure inversors, sobretot després que la seva sortida a borsa es frustrés en gran part perquè es considera una empresa molt allunyada de les exigències de transparència pròpies d'una societat que cotitza.

Cirsa és una de les candidates a gestionar el futur casino d'Andorra tot i que no han trascendit massa detalls sobre com serà el projecte. Fonts de l'empresa han explicat a aquest mitjà que per una qüestió de protocol primer volen fer la presentació al Consell Regulador del Joc Andorrà (CRAJ). Sí que se saben, però, aspectes de la seva proposta del nou casino que licita la Junta d'Andalusia a la provincia de Granada. Hi farà una inversió inicial de nou milions d'euros i crearà 400 llocs de treball.