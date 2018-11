'Operación Triunfo' tanca aquest dimarts la seva edició amb magnificència amb una gran gala en directe que reviurà amb els concursants les millors actuacions i moments del programa. Els 16 concursants tornaran a pujar a l'escenari del talent show presentat per Roberto Leal amb interpretacions en solitari de les tres finalistes -Amaia, Aitana i Miriam-; duets plens de màgia i actuacions grupals inoblidables. No faltarà un repàs pels moments més divertits i emocionants del programa.

Es reviuran les actuacions més recordades

Amaia, Aitana i Miriam tornaran a interpretar en solitari la seva cançó preferida de l'edició: 'Shake it out', 'Issues' i 'What about us', respectivament.

a més, Amaia i Alfred interpretaran 'la teva cançó', tema amb el que representaran a Espanya en el pròxim Festival d'Eurovisió; Aitana i Cepeda cantaran 'No puc viure sense tu' i Miriam i Agoney compartiran de nou el duet 'Running'.

Alfred i Ana Guerra, quart i cinquè classificats de 'Operación Triunfo', protagonitzaran també duos amb Marina ( 'Do not dream is over') i Mimi ( 'Do not worry about the thing'). A més, la guanyadora del programa, Amaia, repetirà el divertit duet que va compartir amb Roi ( 'Shape of you').

El colofó ??el posaran les actuacions grupals que més han fet ballar i emocionar-se a l'audiència: 'la revolució sexual', 'a qui li importa' i 'Camina', la cançó composta pels 16 concursants al costat de Manu Guix.

a més, es deixarà en mans del públic l'actuació número 13 del programa . Els espectadors podran votar des d'avui a través del compte de Twitter del programa entre 'City of stars', amb Alfred i Amaia, o 'El dolent', d'Ana Guerra i Aitana.

Audiència rècord

La final de 'Operación Triunfo' va batre tots els rècords d'audiència d'aquesta edició amb una mitjana de 3.925.000 espectadors i 30,8% de quota. El talent musical va ser el més vist de dilluns en una jornada que va liderar La 1 amb un 16,2%. Un total de 7.747.000 persones van estar pendents en algun moment de la gala. El programa va registrar el minut d'or a les 23:12 hores, amb 4.729.000 espectadors i 24,9%. La mitjana general d'aquesta edició d'OT ha estat de 2.549.000 persones i 19,7% de quota.