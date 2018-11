En la redacció ens tornem boges en descobrir les versions low cost dels grans dissenyadors , i és que per desgràcia, la majoria dels mortals no ens podem permetre aquests " capritxets ". Us confessem que la nostra tasca d'investigació de clons és una de les nostres preferides, ens sentim com Mery Turiel amb el seu #TuriKarma.

Es tracta d'un bossa en color blanc amb serrells en el qual per descomptat no pot faltar el logotip de la signatura.

La nostra opció ve de la mà de Sfera , i per si fos poc, ens el porta també en color negre . És un avançament de la col·lecció càpsula SS18 , encara no està disponible per a adquirir-lo a la web, però augurem un "sold out" immediat a la seva arribada a totes les seves botigues, després no digueu que no us ho advertim 'estar molt atentes!

El Vertical Fringe Leather Tote Bag de Loewe costa la barbaritat de 1600 & euro;, és per pensar-se seriosament fer-se amb la versió de la firma espanyola.