Els comerciants andorrans estan preocupats per la davallada de les vendes, especialment durant les darreres festes de Nadal i Cap d'Any. El ministre de Turisme, Francesc Camp, va reconèixer divendres passat les dificultats que té Andorra per portar visitants als comerços. Segons el ministre, el principal repte d'aquesta legislatura és potenciar el turisme de compres. La situació política a Catalunya i el tancament durant alguns dies, a causa del mal temps, de la frontera amb França han estat alguns dels motius adduïts per explicar el descens en les vendes. Però n'hi ha d'altres. També hi ha propostes per sortir endavant.

El diferencial de preu

S'ha anat equilibrant en relació amb els països veïns. Encara n'hi ha en els productes més cars però el comprador de gamma alta no vindrà expressament a Andorra per estalviar-se deu euros.

Diversificació de l'oferta

Als darrers anys, l'oferta comercial a les avingudes més cèntriques (Meritxell i Carlemany) s'ha concentrat bàsicament en les farmàcies i les perfumeries. Al Pas de la Casa, on s'ha produït una davallada important de visitants, l'oferta és esencialment de tabac, alcohol i benzina.

Els mateixos productes que a tot arreu

Durant molts anys el comerç andorrà s'ha beneficiat del fet de disposar d'uns productes que no hi havia en els països veïns i especialment a Espanya. Ara, però, formatges, begudes alcohòliques i mantegues se'n troben a tot arreu.

Internet

El comerç a Internet és una competència important. Permet que el consumidor pugui comprar qualsevol producte des de qualsevol lloc i en qualsevol moment sense estar pendent d'horaris d'obertura o de tancament.

Més pernoctacions, menys compres

Les dades confirmen un augment del número de pernoctacions, cosa que repercuteix en la despesa que es fa en compres. El turista té un pressupost i la major part el destina a l'allotjament.

Canvi en el comportament dels consumidors

Els comportaments dels consumidors sovint son complexos, a vegades imprevisibles. Actualment a Andorra augmenten els turistes i disminueixen els excursionistes, que són els que venen més per comprar amb una estada d'un dia.

Associacions de comerciants

El teixit associatiu sempre ha tingut dificultats per consolidar-se a Andorra i les associacions de comerciants no en són una excepció. Estan treballant molt activament per recuperar el terreny perdut i s'estan professionalitzant. La del Centre Històric i Vivand ja tenen un gerent i la de l'Eix Central també en tindrà.

Segell 'Andorra Comerç'

El pla estratègic de turisme de compres que impulsa el Govern, permetrà liderar a la Cambra de Comerç el projecte de label 'Andorra Comerç excel·lent' que pretén ajudar el comerç del país, no només a assolir l'excel·lència en la gestió del propi punt de venda, sinó a vendre la destinació a l'exterior com el que des de sempre ha estat: un autèntic concentrat d’experiències d’oci on les compres juguen un paper primordial. Cal recordar que les compres continuen sent una de les primeres motivacions de visita al país i que l'estandard a nivell comercial és alt. Tanmateix, convé mirar sempre endavant i tenir un ull posat en allò que estan fent les destinacions competidores.

Innovació

Per posicionar Andorra com a una autèntica destinació de compres i poder competir en igualtat de condicions amb les altres destinacions, les botigues han de ser innovadores. Cal observar contínuament les tendències en el món del 'retail' a nivell internacional; cal no perdre de vista què estan fent les destinacions de referència en el turisme de compres i cercar d’anar sempre un pas més enllà.

Formació

La formació continua sent necessària en un món cada cop més globalitzat. Segons la darrera enquesta de conjuntura de la Cambra de Comerç, el 40% de les empreses consultades han indicat que tenen dificultats per trobar mà d'obra qualificada. La Cambra continua oferint una àmplia oferta de serveis que van des de la formació fins al servei d'assessorament tècnic.