El Govern i la Fundació Crèdit Andorrà, patrons de la Fundació ONCA, inicien una nova edició del projecte educatiu que té com a objectiu formar els més petits en el món musical i fer viure la música en família. El projecte del 2018 està format per cinc concerts repartits durant tot l’any, el primer dels quals és 'A cau d’orella', que tindrà lloc el 24 de febrer a càrrec de la Cia Com Sona. El 14 d’abril serà el torn d’'El flautista d’Hamelín' amb Maquineta Produccions. Percussió de butxaca presentaran 'Desconcert' el dissabte 12 de maig. El dissabte 29 de setembre serà el torn de l’actuació 'El bosc màgic d’en Floc' de Concerts per a nadons i el projecte d’enguany finalitzarà amb el divulgador David Puertas i el seu conte 'Des d’aquell dia les trompes són recargolades', el dissabte 10 de novembre.

El primer concert familiar a càrrec de la Cia Com Sona i el seu espectacle 'A cau d’orella', serà el 24 de febrer, a les 17 hores, al Teatre Comunal d’Andorra la Vella. En aquest concert, la música actua en tot moment com a eix vertebrador de l’espectacle, amb una posada en escena molt cuidada i amb moments que són d’un veritable impacte estètic. L’estètica pròpia dels anys 1920-1930 i del món del jazz queda accentuada en el vestuari de l’obra i en les sonoritats, amb petites pinzellades pròpies d’un món surrealista o fins i tot de l’estètica pròpia dels 'hippies' dels anys seixanta. El concert està recomanat per a infants fins a 6 anys.

El segon concert, 'El flautista d’Hamelín', a càrrec de Maquineta Produccions, serà el 14 d’abril, també a les 17 hores, al Teatre Comunal d’Andorra la Vella. Segons Susanna Barranco, directora de la companyia, “Hamelín és un poble molt especial, és un poble musical! Un dia, una plaga de rates anomenades Silenci va arribar al poble i, de cop i volta, el poble es va quedar sense música. Hamelín es va convertir en un poble gris i trist, per aquest motiu, l’alcalde va contactar amb un flautista molt especial que era capaç d’encantar qualsevol ànima amb la seva flauta travessera…”. El concert està recomanat per a infants de 3 a 8 anys.

El tercer concert serà protagonitzat per Percussió de Butxaca, que interpretaran l’espectacle 'Desconcert', el 12 de maig, a les 17 hores, a l’escenari del Prat del Roure d’Escaldes-Engordany. S'explica la història d'un grup de percussionistes ha perdut els seus instruments. Davant l’atzucac, es plantegen fer el concert, sigui com sigui. Els músics faran sonar els objectes més insòlits valent-se de la seva experiència i imaginació i, amb l’ajut del públic, acabaran per fer un concert ben desconcertant. Aquesta excusa serveix als components de Percussió de Butxaca per plantejar una actuació on els instruments són objectes ben quotidians, que es fan sonar de la manera més inversemblant. Tot plegat, per interpretar obres pròpies d’autors consagrats del segle XX. La representació està dirigida a infants de 6 a 12 anys.

El quart concert a càrrec de Concert per a Nadons amb la seva proposta, 'El bosc màgic d’en Floc', serà el dissabte 29 de setembre, a les 11, 12 i 13 hores, a l’escenari del Prat del Roure d’Escaldes-Engordany. Segons Anna Vega, responsable artística, “es presenta un viatge pel bosc màgic acompanyats per en Floc, el follet, durant el qual se sentiran les músiques de tots els petits éssers i animals del bosc”. Es tracta d'una proposta perquè els més petits escoltin i interactuïn amb peces musicals de diferents estils, des del moviment i la comunicació amb els pares i mares. L’actuació està recomanada per a nadons de 0 a 3 anys.

Per finalitzar la temporada, la proposta 'Des d’aquell dia les trompes són recargolades' del divulgador musical David Puertas, tindrà lloc a l’escenari del Prat del Roure d’Escaldes-Engordany el 10 de novembre, i se’n faran tres sessions, a les 11, 12 i 16 hores. L’actuació és per a infants a partir de 3 anys. Aquest conte explica, amb música d’autors com Txaikovski, Rossini o Mozart, com és que des d’aquell dia les trompes són tan recargolades. Segons Puertas, “enviar missatges mai no ha estat tan fàcil com ara que tenim telèfons mòbils i Internet. Però fa molts i molts anys, els missatges s’enviaven a cop de trompa”.

Aquest mateix dimarts es posen a la venda les entrades del primer espectacle al web www.onca.ad, a tres euros per localitat (venda anticipada) i cinc euros per localitat (el dia del concert).