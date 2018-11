Michelle Myers una dona de Arizona, de 45 anys, i que mai ha sortit dels Estats Units , va assegurar que es va anar al llit amb forts mals de cap i es va despertar parlant amb accent britanic o.

Aquesta estranya afecció li ha durat uns dos anys , tal com ha assegurat a ' ABC ', emissora filial de l' KNXV

< b> Myers ha estat diagnosticada amb el ' Síndrome de l'accent estranger ', un trastorn que habitualment pateixen aquelles persones que han patit accidents cervell-vasculars o lesions cerebrals greus, i que afecten el centre del llenguatge del cervell, segons el centre de trastorns de la comunicació de la Universitat de Texas < / b> a Dallas .

Les persones afectades també poden retallar articles i canviar paraules , convertint un nord-americà "sí" en un "yah" escandinau , per exemple.

Aquesta malaltia es va documentar per primera vegada en 1907 , quan el neuròleg francès Pierre Casa va tractar un parisenc que havia patit un vessament CEREBRA li de cop i volta va parlar amb accent alsacià .

El cas més significatiu es va produir a Oslo durant la Segona Guerra Mundial .

El neuròleg noruec GH Monrad-Krohn va estudiar a una dona que havia patit un fort cop al cap com a conseqüència de la metralla causada per un bombardeig el 1941. Després de passar diversos dies inconscient , va despertar amb una hemiplegia dreta ??b>, tal com asseguren des del portal ' Investigació i Ciència '. Al principi presentava dificultats per anomenar objectes (per exemple, una caixa de llumins) i cometia molts errors gramaticals en parlar . Amb el temps, va aprendre a expressar-se de manera correcta i fluida . No obstant això, el seu accent recordava a l'alemany , una situació poc afortunada en aquests temps de guerra.