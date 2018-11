Si et trobes sense pla a les portes de Sant Valentí, no et preocupis: ets a temps d'aconseguir una cita per al dia dels enamorats. Si bé és una mica tard per lligar en el format tradicional, hi ha centenars d'aplicacions mòbils que et permeten entaular una conversa en qüestió d'hora i aconseguir l'anhelada cita.

· Posa atenció a les estadístiques: l'edat mitjana dels usuaris d'aplicacions mòbils està definida entre els 18 i 24 anys (amb aproximadament un 50% dels usuaris) i entre els 25 i 34 anys (amb un 30-35% dels usuaris). Pel que fa a distribució per sexe, els homes representen més del 60% dels usuaris d'aquest tipus d'aplicacions.

· el nivell de compromís varia: les aplicacions de contactes fan que la gent pensi que té més opcions romàntiques, de manera que la manera de relacionar-se és diferent. Hi ha evidència empírica que demostra que trigaran més a comprometre, segons un informe de la Universitat de Texas.

· Insisteix en els detalls: Es recomana augmentar el nombre de fotografies al perfil o més informació a la biografia per multiplicar les probabilitats d'èxit .

· Compte amb els perfils falsos: El percentatge de perfils casats o en una relació pot variar a cada plataforma, però ronda el 30-40%.

· La tecnologia suma alguns avantatges: un cop formalitzada la parella, el 74% dels usuaris admet que internet ha tingut un efecte positiu en la seva relació sentimental, mentre que un 20% confessa que ha afectat negativament.

· I si tot falla, s'enganxa a una parella falsa en les teves fotos: ha aplicacions com Girlfriend Photo editor o Boyfriend Photo editor que et permet enganxar una parella falsa en qualsevol situació, així com filtres i efectes especials perquè no es noti tant el talla-enganxa.

Notícia elaborada amb informació de Energy Sistem