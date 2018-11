Abans de sortir al restaurant

Un dels grans errors que es cometen en menjar fora (i que acaben acumulant-se en forma de quilos extra) és demanar pels ulls. Si portes moltes hores sense menjar i arribes al restaurant, el normal és que et demanis els plats més abundants i apetitosos. Però això pots evitar-ho, prenent un snack una hora abans de sortir: una peça de fruita, un iogurt grec o un petit plat d'amanida. Així ajudaràs al teu cos controlar la fam i podràs demanar amb mesura.

"Què em demano?", El millor per al menjar i per al sopar

< p> si has quedat al restaurant a l'hora del dinar, et pots permetre afegir carbohidrats al teu plat, especialment si són integrals: pasta integral, pa integral o de cerelaes, arròs salvatge … No obstant això, per a l'hora de la sopar és més convenient disminuir la quantitat de carbohidrats i els greixos saturats com salses cremoses, fregits i carns forts. A més, recorda sempre incloure una mica de verd en la teva comanda en forma de verdures o fruites.

Menjar, no devorar

Un dels secrets de models com Gigi Hadid per menjar el que li ve de gust i mantenir la seva figura és menjar poc a poc. Aquest simple acte et permetrà gaudir més del teu menjar, ser més conscient de les porcions que consumeixes i farà que el teu cos tingui sensació de sacietat amb menys quantitat d'aliments. A més, per si fos poc, menjar lentament i mastegar bé el menjar t'ajudarà a tenir una digestió molt més lleugera. El teu cos t'ho agrairà!

Beure només el just

Els metges i nutricionistes de l'Fit Setter de l'hotel Barceló Hamilton Menorca coincideixen que la fórmula perfecta per als àpats és acompanyar cadascuna amb dos gots d'aigua. No obstant això, hi ha ocasions en què pots permetre't substituir l'aigua per alguna beguda alcohòlica. Entre les begudes que tenen menys calories estan: el vi negre, la cervesa sense alcohol, la sidra i la cervesa fosca.

'Digues que sí a les postres!

Si ets un amant del dolç i per a tu cap menjar està completa sense un toc dolç al final. Per donar-te el gust de prendre les postres i no penedir-, hi ha tres maneres de fer-ho:

– Demanar unes postres a base de fruites en lloc de pastís o gelat.

– Demanar una o dues racions de postres per a tots els comensals i assegurar-te que cada un prengui no més de dos cullerades.

– Saciar la gana de dolç amb una infusió calenta endolcida amb mel i llimona.