Sota d'un sol espatarrant, però amb un fred gèlid, centenars de persones s'han congregat al Prat de l'Areny per veure l'acte més tradicional i important del dilluns de carnaval a Encamp, 'El Ball de l'Óssa'. La teatralització, d'origen medieval, es va recuperar la dècada dels 50, segueix el guió Rossend Marsol 'Sícoris' i està declarada Patrimoni Cultural d'Andorra. El guió del ball és el mateix cada any, però la representació i la contundència de les baralles varia segons la intensitat que li posin els joves, i enguany les esbatussades entre els dallaires han estat contundents. Fins i tot, s'ha muntat un ring on dos dels dallaires s'han escalfat de valent.

La representació la protagonitzen una vintena de personatges: dallaires, caçadors, l'Óssa, el Fregó, la Fregona i els Senyors. La comparsa barreja diàlegs del guió clàssic adaptat, com les cançons 'La desgràcia d'un pobre home', 'Sega-me-la arran' i 'Eixa nit hem mort la ruca', amb afegits que els joves de la comissió de festes treuen de temes d'actualitat. Enguany les crítiques satíriques han girat en contra dels nous parquímetres de la zona blava, la manca de neteja de la neu a certs carrers de la parròquia, el canvi de ONT per part d'Andorra Telecom, i tampoc han fallat les reivindicacions encontra els polítics encampadans.

Abans de l'entrada de l'Óssa en escena, la Fregona ha repartit aliment entre els dallaires, de la manera més maldestre i forçosa possible, com cada any. Vi en forma de dutxa, plàtans introduïts íntegres per la boca dels joves, fuet, mel com si fos aigua, i altres variants. L'olor dels aliments ha fet sortir l'Óssa de les muntanyes i ha endrapat de valenta. Però com mana la tradició, els caçadors han arribat i l'han abatuda. Aquesta vegada, però, el caçador que ha acabat amb la vida de l'Óssa ha estat representat per un treballador de Naturlàndia, en clara referència per l'afer que va viure el parc el passat mes de juny.

Tot plegat organitzat i impulsat per la comissió de festes d'Encamp, que des del novembre que prepara el carnaval 2018. “Totes les actuacions han de sortir bé, però la de l'Óssa és la que tothom es mira amb més estima i és per la que rebem més crítiques si no surt bé”, ha apuntat Marlon Queirós, membre de la comissió.

Després de la representació de l'espectacle s'ha procedit al repartiment d'allioli per tots els assistents. La nit de dilluns estarà marcada pel ball de nit i de versions amb 'Tremendos' i la disco mòbil. El carnaval encampadà encara la recta final amb la despenjada del Carnestoltes aquest dimarts a la plaça del Consell, i la llegida de les últimes voluntats i cremada de Sa Majestat Carnestoltes, el dimecres de cendra.