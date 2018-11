L'objectiu de la campanya és reduir el risc d'accidentalitat durant l'hivern, període durant el qual el Principat rep una important entrada i circulació de vehicles. Així, es volen reduir els comportaments imprudents de certs conductors en carreteres interurbanes i secundàries. La campanya comença aquest dijous 15 de febrer i s'allargarà fins al 15 de març.

En els controls, es tindrà especialment en compte imprudències que preveu el Codi de la Circulació com ara circular amb excés de velocitat, de manera temerària, fer avançaments indeguts, no respectar els senyals, la senyalització horitzontal de la calçada o els semàfors. També es prestarà especial atenció als vehicles que en una intersecció no cedeixin el pas correctament, o que no deixin passar les persones que vulguin creuar per un pas de vianants.

Així, els agents faran controls específics en interseccions, en zones de semàfors i passos de vianants, i en zones susceptibles de no respectar la línia contínua. A més, s'intensificaran els controls radar per excessos de velocitat mitjançant el radar mòbil, el vehicle i el trípode.