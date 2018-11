L'artista georgiana coneguda com la Beyoncé del piano, Khatia Buniatishvili, ja ha aterrat a Andorra per delectar, aquest dimarts a partir de les vuit de la tarda, al públic assistent al seu concert al Centre de Congressos d'Andorra la Vella. L'actuació estarà dividida en dues parts clarament diferenciades per la seva tonalitat. Així com la primera tindrà un to marcadament dramaturg amb la tercera sonata en fa menor opus cinc de Johannes Brahms, la segona serà molt més alegre amb una transcripció del ballet del Trencanous de Txaikovski i la Rapsòdia Espanyola de Franz Liszt.

Nascuda el 1987 a Geòrgia, Buniatishvili ha indicat que és la primera vegada que visita Andorra i, per tant, també és la seva primera actuació al Principat. La pianista ha explicat davant dels mitjans que li ha agradat molt l'hospitalitat i la geografia del país. Ha confessat que encara no ha pogut veure l'espai on actuarà, però ha puntualitzat que li encanten les sorpreses. També ha explicat que normalment acostuma a entrenar o estudiar unes quatre hores al dia, però tot depèn dels viatges que hagi de fer, l'entorn i la concentració del moment. “La forquilla d'entrenament va des de les zero hores a les vuit”, ha dit. L'actuació s'emmarca dins de la 24a Temporada de música i dansa d'Andorra la Vella MoraBanc.

Buniatishvili va fer el seu primer concert amb l'Orquestra de Càmera de Tbilisi quan tenia 6 anys i, als 10, va fer la seva primera actuació internacional. Des d'aquell moment ha voltat per tot el món. El seu últim disc porta per títol 'Rachamninov concertos 2 & 3' amb la Filharmònica txeca i Paavo Jävi. La pianista georgiana ha guanyat dues vegades el premi 'ECHO Klassik' pels àlbums 'Liszt' i Kaleidoscope.