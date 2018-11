Gairebé vuit mesos ha portat als voluntaris del taller de belles arts de la Fundació Sophia poder reproduir amb fidelitat aquesta singular obra de l'aixovar funerari del més conegut de tots els faraons egipcis. La peça s'uneix aquest mes a la col·lecció itinerant " Els Tresors de Tutankamon ", inaugurada el divendres 9 de febrer al Museu de la Ciència de Valladolid .

la màscara original va ser trobada a l'interior del sarcòfag i cobria el rostre de la mòmia del llegendari faraó, la tomba va ser trobada intacta per Howard Carter en l'any 1925. Aquesta obra es conserva al Museu del Caire .

la reproducció va ser modelada pel jove escultor Franco Melián , seguint les mateixes mesures que l'original (54 × 39,3 × 49 cm), utilitzant diversos materials i tècniques per reproduir l'or massís de la llegendària màscara funerària.

la seva decoració va ser realitzada meticulosament per voluntaris culturals, sota la direcció artística de Mónica Gutiérrez , responsable del taller de belles arts de la Fundació Sophia i comissària de l'exposició itinerant " Els Tresors de Tutankamon ".

Les pedres precioses, com obsidiana, lapislàtzuli, quars, turquesa, cornalina i el vidre van ser reproduïdes amb diferents materials. "Hem buscat recrear or sense tenir or, pedres precioses sense tenir lapislàtzuli", explica Mónica Gutiérrez sobre la decoració d'aquesta peça.

"Hi ha hagut un procés de recerca abans de la realització, com és el cas en cadascuna de les peces d'aquesta col·lecció, que han estat elaborades artesanalment ", afegeix.

aquesta exposició està composta per una acurada selecció de 55 reproduccions , inspirades en les originals que s'exposen al Museu del Caire a Egipte . Les peces han estat confeccionades amb l'assessorament artístic i documentació d'institucions especialitzades, com el Graffith Institute o el British Museum al Regne Unit i per egiptòlegs espanyols.

la màscara és part de l'exposició itinerant " Els Tresors de Tutankamon " ( www.exposicionesdidacticas.com ), que s'exhibeix a museus i centres culturals a Espanya. Estarà exposada al Museu de la Ciència de Valladolid ( www.museocienciavalladolid.es < / a>) fins al 7 de setembre.