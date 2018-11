El concursant de OT ha comentat que, després de parlar amb Amaia , que la navarresa té ganes de mudar-se a Barcelona i que " podria ser que agaféssim un pis junts ". Tot això després que Amaia i ell passessin uns dies a Barcelona i passessin totalment desapercebuts. Alfred i Amaia van passar per la Rambla i fins al Port " i no ens va parar ningú . Ella tenia por perquè deia que ens pararia molta gent i li vaig dir que no es preocupés, que aquella zona era guirilandia "segons va declarar als micròfons de RAC1 .

No només va parlar de la seva relació amb Amaia, sinó que també va parlar de la seva pas per la Acadèmia i va comentar que va patir una baixada de pes gran, " quan vaig sortir de l'Acadèmia el primer que vaig fer va ser anar-me'n a un centre comercial perquè he perdut 7 quilos i no m'anava ni uns pantalons ". També va tenir temps per parlar sobre la seva situació abans del seu ingrés en el concurs musical OT "estava en un punt de la meva vida amb una mica de crisi existencial , jo havia tingut molts prejudicis sobre programes de televisió però vaig pensar d'anar a OT no seria tan rellevant ".

Alfred sap molt bé quin ha estat el seu paper en l'Acadèmia. "Tinc molt clar el que vull fer. Sóc el rebel del grup . Sempre faig el que vull però sempre escolto i hi ha vegades que algunes coses les va aplicar". El català va parlar sobre el món de la música i la dificultat que comporta fer-se un forat. " Estem en un món en el que costa fer-se un buit en la música . Per molta preparació que tinguis, costa molt entrar, estava una mica frustrat perquè volia compartir moltes coses amb molta gent i al final Operación Triunfo m'ha donat aquesta oportunitat "va concloure.