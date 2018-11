Un funeral a Andorra costa una mitjana de 3.000 euros, el mateix que una incineració. De moment, perquè la previsió és que ben aviat s'apliqui l'augment de l'Índex de Preus al Consum (IPC) de l'any 2017, que és del 2,6%. En el cas d'optar per l'enterrament cal tenir en compte també el preu dels nínxols, que varia segons les parròquies.

Es poden llogar o comprar. A Canillo, un nínxol a perpetuitat val 520 euros, a la Massana 515 en segona o tercera fila i a Ordino un costa 700 euros i dos, 1.355. A Encamp se'n poden adquirir dos (files 1 i 2) per 3.000 euros mentre que a Escaldes la primera fila surt per 1.373,50 euros. A Andorra la Vella, la tarifa de les files 1 i 2 ascendeix a 3.478,97 euros. A la capital, però, només quedan nínxols al bloc i a la quarta fila per un cost de 492,08 euros. Com més amunt és la sepultura més s'abarateix el preu. A Sant Julià de Lòria és on el preu és més elevat, 3.000 euros per comprar tota la fila.

Pel que fa al lloguer, els preus també varien així com la durada. Les úniques parròquies que lloguen nínxols per 30 anys són Ordino i Sant Julià de Lòria. A la població laurediana té un cost de 547,19 euros. A la parròquia d'Encamp, per exemple, llogar un nínxol costa 572,20 euros. A Andorra es produeixen una mitjana d'entre 210 i 230 defuncions anuals. En alguns casos, s'ha de traslladar el difunt a Espanya, França o Portugal. Aleshores el cost pot superar els 6.000 euros.

Una alternativa és contractar una assegurança de decés o d'exèquies que ofereixen moltes companyies d'Andorra. Aquestes assegurances serveixen per al pagament de les despeses d'enterrament o incineració. Es tracta d'assegurances fàcils i preveuen la mort per qualsevol causa. Tot i així, és possible que es contempli un període de carència inicial (normalment les deu primeres setmanes) durant el qual només cobreixen en cas de mort per accident. També poden incloure garanties o serveis concrets com, per exemple, la conservació de l'ADN o les gestions més habituals com ara la sol·licitud de pensió d'orfandat o de viduïtat. La Caixa Andorrana de Seguretat Social té el capital per defunció, que és un import que es lliura als parents o a qualsevol altra persona que ha assumit les despeses relacionades amb l'òbit de la persona assegurada.