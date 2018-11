El diumenge 4 de febrer passat l'operador turístic Quality Travel va iniciar la connexió aèria des de Suècia fins l'aeroport de Lleida-Alguaire, per tal de portar esquiadors procedents d'aquest país escandinau a les pistes d'esquí andorranes. És la primera vegada que Quality Travel ofereix aquest servei turístic, i ho seguirà fent cada diumenge (són paquets de set dies d'avió, hotel i esquí), fins al 25 de març. A través d'aquest operador turístic arribaran al voltant de 2.500 esquiadors suecs, però en global i comptant també els que ho fan per compte propi i aterren a l'aeroport de Barcelona, es calcula que fins a 10.000 turistes de Suècia faran estada a Andorra al llarg de tot l'hivern. Així ho ha explicat Ulf Östmark, representant de l'operador, que ha afegit que l'any passat van ser vora 7.000. És a dir, un increment del 30%, que demostra que el turista procedent de Suècia cada vegada té més predilecció per Andorra.

Els motius de l'augment, ha explicat Östmark, són bàsicament la bona meteorologia i la possibilitat de gaudir d'àmplies extensions de superfície esquiable. A Suècia les pistes es troben sobretot al nord i allà “fa molt fred, amb temperatures que poden arribar a -20 graus i de seguida es fa fosc”, ha explicat. A més, són estacions relativament petites. Per aquest motiu, bona part d'aquests 10.000 esquiadors que vindran a Andorra es decanten sobretot per Grandvalira i pels seus 210 quilòmetres, ha afegit el responsable de Quality Travel.

De moment, l'experiència d'operar amb l'aeroport d'Alguaire està sent molt positiva i estan “molt contents” amb el servei ofert, ha assegurat Östmark, motiu pel qual repetiran la mateixa connexió l'hivern vinent.

Els vols que aterren a l'aeroport lleidatà procedeixen de Malmö, Göteborg, Estocolm, Växjö, Linköping i Jönköping. En general es tracta d'un client de classe mitjana-alta i alta, sobretot famílies i parelles de mitjana edat. Són sobretot esquiadors de nivell mitjà i expert que els darrers anys esquiaven als Alps.

Problemes amb els controls a Alguaire

Tot i que en línies generals l'aeroport d'Alguaire està funcionant de manera molt positiva aquest hivern pel que fa als interessos andorrans, s'estan registrant problemes als controls de passatgers que aterren, el que acaba generant retards i afecta el seu “confort”. Així ho ha lamentat Ian Archer, responsable del turoperador britànic Neilson a Andorra. Els controls de passaports i de la Policia Nacional espanyola s'han endurit a causa de l'augment fins al nivell 4 de l'alerta terrorista, després dels diversos atemptats a Europa, entre ells els de Barcelona. Així ho ha confirmat a l'ANA la subdelegada del Govern a Lleida, Imma Manso.

Cada passatger que arriba del Regne Unit perd molt temps als controls, ha lamentat Archer, motiu pel qual des de Neilson han demanat un augment de personal i de serveis per fer tot el procés més ràpid. També han trasmès aquesta queixa a Aeroports de Catalunya, han explicat. Confien ser escoltats per tal de seguir realitzant les properes temporades el servei de connexió durant l'hivern entre el Regne Unit i Lleida, perquè tret d'aquest entrebanc des de Neilson estan satisfets amb com està funcionant.