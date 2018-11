La família de la difunta Rosa Ferrer ha rebut el condol dels màxims representants presents i passats de la política del país i també d'amics pròxims a l'excònsol major, al tanatori d'Andorra la Vella aquest diumenge a la tarda. La salta de vetlles ha obert les portes a les quatre i des d'aquest moment el degoteig ha estat constant. El cap Govern, Toni Martí, ha arribat cap a les sis de la tarda, i després de transmetre el condol a la família, ha destacat davant dels mitjans que Ferrer “era una persona que posava la passió per defensar les seves conviccions i això diu molt”. Martí ha recordat que ambdós han tingut una trajectòria política paral·lela: van ser joves consellers després de l'aprovació de la Constitució al 1993, van coincidir com a cònsols majors (ella la capital i ell a Escaldes-Engordany) i finalment en l'actual legislatura Ferrer va ser ministre del Govern de Martí, primer de Relacions Institucionals, Afers Socials i Ocupació i, posteriorment, com a ministra de Salut, Benestar i Ocupació.

“No hi ha gaires persones que posin tant entusiasmes per fer la feina política que tenen encomanada”, ha destacat Martí, alhora que ha acceptat que al llarg de la trajectòria política han viscut moments polítics de tots colors però que “el respecte mutu” sempre ha estat per sobre de tot. El cap de Govern ha remarcat la trajectòria política de Ferrer, “ha marcat el final del segle passat i l'inici del segle que estem vivint, des d'un punt de vista política”. També ha destacat el paper de l'exministra com a dona política, i ha recordat que gràcies a la seva feina i la de “tantes altres persones” s'ha aconseguit arribar a tenir un Consell General paritari. Per tot plegat Martí ha indicat que es queda “amb el record i la vocació de servei públic”.

El cap de Govern també ha explicat davant dels mitjans que va poder visitar Rosa Ferrer a l'hospital. “Va ser una lliçó per la seva empatia, vaig sortir reconfortat veient que va viure amb passió i amb conviccions molt fermes, i malgrat ser a l'hospital així m'ho va seguir transmetent”, ha ressaltat.

A part de la visita de Martí, pel tanatori també hi ha passat a donar el condol l'actual síndic general, Vicenç Mateu; el president de Socialdemocràcia i Progrés (SDP) i cofundador l'any 2001 amb Ferrer del Partit Socialdemòcrata (PS), Jaume Bartumeu; l'actual conseller de Cd'I + Liberals i excònsol menor durant la darrera etapa de Rosa Ferrer al capdavant de l'administració de la capital, Jordi Minguillón; l'actual ministre d'Ordenament Territorial, Jordi Torres; el cònsol major i la cònsol menor d'Encamp, Jordi Torres i Esther París; el conseller general d'SDP, Víctor Naudi; la consellera independentment, Sílvia Bonet; la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol; l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla; entre d'altres.

El tanatori tornarà a estar obert aquest dilluns de deu del matí a la una del migdia. L'enterrament tindrà lloc el mateix dia a partir de les 16 hores a l'església de Sant Esteve d'Andorra la Vella.