Un any més, la plaça dels Arínsols s'ha omplert de gent que no s'ha volgut perdre un dels actes més populars del carnaval d'Encamp, el 'Judici dels contrabandistes'. Davant l'atenció de centenars de persones, el jutge s'ha disposat a escoltar el fiscal i l'advocat dels pobres, que han arribat a la plaça després de ser enxampats per la Policia. Com sempre, els temes d'actualitat tractats amb el particular to humorístic del jovent de la parròquia encampadana han centrat el contingut de l'espectacle.

Enguany, el judici del cas BPA, les retallades del comú d'Encamp envers el poble i els sindicalistes han estat algunes de les qüestions que han aparegut durant el judici. També Catalunya, l'article 155 i el diputat electe i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, han estat objectiu de sàtira, tal i com ja va passar durant la teatralització d'aquest dissabte amb motiu de la penjada del Carnestoltes. En un moment del judici, fins i tot, els contrabandistes s'han posat a cridar “els contrabandistes seran sempre nostres”, en referència a la frase que ha popularitzat la societat independentista catalana, arran del referèndum de l'1 d'octubre de l'any passat, cridant en diverses ocasions “els carrers seran sempre nostres”.

Qui també ha rebut en el judici ha estat Ordino, quan han posat de manifest que els veïns i veïnes estaven copiant moltes de les tradicions d'Encamp. I és que la parròquia ordinenca va recuperar, l'any passat, la representació de l'ossa d'Ordino, així com també la dels contrabandistes.

La representació del judici ha finalitzat amb un minut de silenci per Rosa Ferrer, qui va ser, entre d'altres, cònsol major d'Andorra la Vella, i que ha mort aquest dissabte als 57 anys, després d'una llarga malaltia.

Jordi Casellas, un dels joves d'Encamp i que enguany ha realitzat el paper de jutge durant el 'Judici dels contrabandistes', s'ha mostrat molt satisfet amb el resultat i ha reconegut que preparar la representació els hi porta bastanta feina. Des del novembre que hi estaven treballant intensament, tot i que la feina per preparar el judici de l'any vinent comença des d'ara mateix, prenent nota de tots els temes d'actualitat que vagin sorgint i que puguin ser d'interès per portar al judici.

Entre el públic que ha seguit en directe el 'Judici dels contrabandistes' d'Encamp, hi havia el cònsol major del comú, Jordi Torres, que ha apuntat que ja saben al que estan exposats i que en un moment o altre tothom rep. “Ha estat bé i el comportament ha sigut l'adequat”, ha manifestat Torres, que ha afegit que “ens han fet riure i gaudir, que és el que pretenien”. El cònsol ha animat la gent de parròquia a acabar de gaudir dels actes de carnaval, que a Encamp són festa grossa.

Després del judici, el públic ha pogut gaudir d'una botifarrada popular. Els actes del carnaval d'Encamp han continuat aquest diumenge a la tarda amb un espectacle infantil i el ball de tarda per a la gent gran. A la nit, serà el torn del concert M80 amb el grup de versions Versión Imposible i el concurs de disfresses.