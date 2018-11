El dia s'ha aixecat i, un any més, la Unió Pro-Turisme d'Escaldes-Engordany ha pogut celebrar, coincidint amb el carnaval, la tradicional calçotada popular, que enguany ha arribat a la setena edició. 8.000 calçots, 600 botifarres i 30 quilos de salsa romesco són les quantitats d'aliments que han necessitat per repartir unes 600 racions, aquest diumenge al migdia, al carrer Dels Veedors de la parròquia escaldenca.

Dues novetats destacades han acompanyat la calçotada d'aquest 2018. D'una banda, la salsa dels calçots, que no pot faltar a cap cita com aquesta. Enguany, els membres de la Unió Pro-Turisme l'han preparat a l'estil de Valls, sense ou, tal i com és “l'original i autèntica” salsa, ha explicat la presidenta de l'entitat, Loli Artuñedo.

D'altra banda, el pitet commemoratiu que cada any es regala als assistents a la calçotada, ha mantingut el disseny tradicional però, enguany, ha incorporat el logotip dels 40 anys de la parròquia d'Escaldes-Engordany, que els compleix aquest 2018. Artuñedo s'ha mostrat contenta amb l'èxit que té l'activitat any rere any, esperant que es pugui continuar celebrant durant molts anys.