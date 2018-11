A través d'una nota de premsa, el comú de la capital ha lamentat la pèrdua de l'excònsol major d'Andorra la Vella Rosa Ferrer. La cònsol major actual, Conxita Marsol, ha dit que “suposa gran pèrdua”, ja que Ferrer ha destacat per la seva “dedicació a la parròquia i al país”. “Va ser una persona molt implicada”, ha declarat. Marsol ha destacat que va tenir una relació personal més estreta amb Ferrer durant la campanya de les eleccions generals del 2015 i que en guarda “un bon record”. Les banderes dels edificis del Comú d'Andorra la Vella onejaran a mig pal per expressar el dol per la mort de l'excònsol major.

El comunicat també recull la trajectòria de Ferrer. En el primer mandat va fer tàndem amb Josep Vila com a cònsol menor (amb les sigles del Partit Socialdemòcrata + Independents) i entre 2012 i final de gener del 2015 amb Jordi Minguillón (Coalició d’independents per Andorra la Vella) com a número dos. A primers de 2015 va renunciar al consolat, i va cedir el testimoni a Jordi Minguillón, per presentar-se a les eleccions generals a la llista territorial per Andorra la Vella en coalició amb la llista de Demòcrates per Andorra. Amb el govern d’Antoni Martí va ocupar les carteres de Salut, Benestar i Ocupació i Relacions Institucionals. Anteriorment, entre els anys 1994 i 2001 i del període 2005-2007, havia estat consellera general.

El consolat de Maria Rosa Ferrer, que va coincidir amb una forta crisi econòmica, es va caracteritzar per la reducció gradual del deute comunal, segons s'apunta en el comunicat. Durant el seu mandat, Andorra la Vella va adquirir l’Hostal Calones per habilitar-hi pisos socials per a la gent gran i el menjador social. També va aixecar les noves dependències comunals a la plaça Lídia Armengol, un projecte que s’emmarca en la reordenació urbanística dels entorns de Casa de la Vall. En la seva etapa també es va posar en funcionament l’alberg de la Comella i els pisos per a joves de Jovial, obres heretades del consolat de Francesc Xavier Mora.