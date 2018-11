Després del traspàs de l'exministra i excònsol major d'Andorra la Vella, Rosa Ferrer, la classe política del país ha reaccionat consternada a la notícia i ha transmès el màxim condol als familiars i amics, i especialment al fill de Ferrer. Un dels que s'ha expressat amb més resignació ha estat l'actual conseller de Cd'I + Liberals i excònsol menor durant la darrera etapa de Rosa Ferrer al capdavant de l'administració de la capital, Jordi Minguillón, “ha marxat la nostra líder”, ha lamentat. El conseller ha volgut deixar clar que la difunta ha “fet època” i que era una “gran persona, honesta, fidel i sempre estava pensant en com podia ajudar a la ciutadania i als amics, per ella el dia tenia 26 hores”.

Qui també ha lamentat amb decepció la notícia ha estat el president de Socialdemocràcia i Progrès (SDP) i cofundador l'any 2001 amb Ferrer del Partit Socialdemocràcia (PS), Jaume Bartomeu. “És una llàstima que la gent marxi tant jove per un càncer i no per sabut és menys complicat de gestionar”. Bartomeu ha posat èmfasi en les idees de progrès que va defensar l'exministra i excònsol quan va estar ocupant càrrecs polítics, sobretot durant l'etapa al Consell General. “Va treballar molt per les polítiques d'igualtat i va promoure iniciatives pels drets cívics”, ha dit. El president d'SDP puntualitzat que Ferrer també va abanderar la lluita de la dona per ocupar càrrecs importants i transcendentals pel país i va “predicar amb l'exemple”.

L'actual cònsol major d'Andorra la Vella i successor al càrrec després de l'etapa de Ferrer, Conxita Marsol, ha ressaltat que ha estat una de les dones polítiques més implicades amb Andorra “amb vocació de servei públic”, i ha lamentat que “és un dia molt trist per la parròquia i el país”. Pel que fa a la tasca que va desenvolupar durant l'etapa al capdavant del comú de la capital, Marsol ha volgut recordar que Ferrer va coincidir amb una forta crisi econòmica, i els mandats es van caracteritzar per la reducció gradual del deute comunal. L'actual cònsol ha destacat l'adquisició de l’Hostal Calones per habilitar-hi pisos socials per a la gent gran i el menjador social, així com la posada en funcionament l’alberg de la Comella i els pisos per a joves de Jovial i la inauguració de les noves dependències comunals a la plaça Lídia Armengol.

Un dels que també s'ha referit a la tasca que va fer com a política dona ha estat l'actual síndic general, Vicenç Mateu, que ha destacat que “va ser una defensora del paper de la dona, potser sense saber-ho i això ha servit com a exemple i model a seguir”. Mateu també ha afegit que era una persona compromesa al cent per cent amb els seus ideals, “els valors socials i republicans que havia viscut a casa eren vitals per ella”.