Aquest dissabte al vespre es coneixia la mort de l'advocada i política Rosa Ferrer i Obiols, a l'edat de 57 anys, víctima d'un càncer. Ferrer ha estat una de les polítiques més actives del país i les reaccions a les xarxes després de conèixer la seva pèrdua no s'han fet esperar. Les mostres de consternació són nombroses i arriben de diverses personalitats i entitats del Principat.

El Partit Socialdemòcrata (PS), partit del qual Rosa Ferrer va ser membre fundadora, ha penjat al seu compte oficial de Twitter el logotip de la formació amb un crespó negre i un missatge on recorden aquesta fita i que també va ser excònsol major d'Andorra la Vella, exministra i exconsellera general. El PS conclou el text enviant “una forta abraçada als seus amics i familiars” i el desig que “descansi en pau”. La primera secretària del partit, Susanna Vela, trasllada el seu condol a la família i els amics de Ferrer i demana que la terra li sigui lleu.

Des de Demòcrates per Andorra (DA), el secretari general Esteve Vidal ha dit en el seu perfil personal de Twitter que “ens ha deixat un dels referents polítics del nostre país”. Des del mateix grup, el Conseller general Carles Jordana ha manifestat que “avui és un dia molt trist i tot Andorra plora la desaparició de la Rosa Ferrer”, a qui defineix com a “gran política, gran persona i millor amiga”. La també Consellera general Patricia Riberaygua remarca que és un “dia molt trist” i defineix Ferrer com a “gran dona i gran política”, per acabar amb un “et trobarem a faltar”. Per la seva banda, el Conseller general Marc Ballestà diu que “ens deixa una de les referents de la nostra política i li agraeix la seva tasca de “servei públic”.

Liberals d'Andorra també s'ha afegit a les mostres de condol amb un “fins sempre Rosa”.

Josep Casadevall, exjutge i Vicepresident del Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg, s'acomiada de Ferrer a Twitter amb un senzill “trobarem a faltar aquest somriure”, en resposta a un missatge del membre de Liberals d'Andorra Lluís Ferreira, que publica una fotografia de Rosa Ferrer somrient i apunta que “marxa una de les grans de la política andorrana, amb els seus encerts i desencerts, sempre lluitadora”.

La Consellera general independent Sílvia Bonet apunta al seu perfil personal de Twitter que “ens deixa una gran dona, forta i lluitadora fins al final” i diu que sempre la recordarà.

El ministre d'Educació i Ensenyament Superior, Èric Jover, ha publicat un senzill “DEP Rosa Ferrer”.

El cònsol major d'Encamp, Jordi Torres, també ha reaccionat a la mort de Rosa Ferrer i ha dit al seu compte de Twitter que la recordarà com una “lluitadora, apassionada, treballadora i gran política”.

I des del món de l'esport, el Club MoraBanc Andorra han destacat en un tuit que “se'n va una de les dones més importants de la història política d'Andorra”.