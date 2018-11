Des de fa alguns mesos consumidors de diferents països estan comprovant que a l'anar al supermercat alguns dels seus productes favorits tenen menys pes, contingut o volum, però conservant els preus. En el món anglosaxó el fenomen s'ha batejat com a 'shrinkflation' o 'downsizing'. És una pràctica molt habitual en productes com els cereals, articles de neteja o d'higiene personal o la popular xocolata Toblerone, que ha passat dels 400 als 360 grams pel mateix preu i amb una separació més gran entre els triangles. Mondelez International, el fabricant d'aquestes xocolates, ha explicat en un comunicat que havia assumit els canvis en els costos “durant el major temps possible” abans de decidir-se a encongir el tamany dels seus enblemàtics triangles. Nestlé, un altre conegut fabricant de dolços, ha explicat tambe en un comunicat que en algunes ocasions ha reduit el pes dels seus productes per disminuir les calories o per equiparar el procés de producció a diversos països.

Hi ha pizzes que han passat dels 435 als 415 grams, paquets de cereals de 5,25 a 4,70 grams, bosses de patates fregides que n'han perdut cinc o sis i taps d'orella que en tenien deu i on ara només n'hi ha sis. I tot pel mateix preu. D'aquesta manera, les marques ofereixen menys producte matenint la relació de preu anterior, la qual cosa sembla a primera vista una baixada en el cost del producte, però que en realitat no ho és. El que succeix és que intuitivament el comprador opta per la marca que coneix i no s'atura a efectuar el càlcul entre quantitat, preu i competència.

Per un altra banda, s'afirma que és una estratègia que ajuda a 'disfressar' la inflació. Un pas que, en la majoria dels casos, és iniciat per les marques líders en el mercat. Després segueixen la resta. També s'estan començant a notar les reduccions en productes d'elaboració pròpia dels establiments comercials.