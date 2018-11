Rosa Ferrer tenia 57 anys. El 2015 va ser ministra de Relacions Institucionals, Afers Socials i Ocupació i, posteriorment, ministra de Salut, Benestar i Ocupació. El desembre del 2015 va presentar la seva dimissió al front d’aquest darrer ministeri com a conseqüència del trencament del pacte entre la Coalició d’Independents d’Andorra (CdI), el partit que va crear Rosa Ferrer, i Demòcrates per Andorra que no van arribar a un acord per les eleccions comunals del 2015. Des d’aquell any exercia l’advocacia en el bufet d’Antoni Morell i amb la jubilació d’aquest es va quedar com a única advocada.

Es va llicenciar en Dret a la Universitat de Barcelona i des de l’any 1979 va exercir diferents tasques en l’àmbit jurídic. Va treballar com a oficial de Justícia del Tribunal de Corts i cap de Servei a la Secretaria General del Govern.

La seva entrada al món de la política es va produir l’any 1983 amb la formació Renovació Parroquial. Més tard s’integraria a Entesa i Progrés i posteriorment a Nova Democràcia. L’any 2001 va ser membre fundadora del Partit Socialdemòcrata on va ser secretaria d’Organització i responsable de les relacions internacionals.

L’any 1994 va ser escollida consellera general del primer consell posterior a l’aprovació de la Constitució el 1993. Entre el 1994 i el 1997 va ser secretària de la Sindicatura i representant de les dones parlamentàries a la Unió Interparlamentària. Entre el 2005 i el 2007, durant el govern liberal d’Albert Pintat, va ser presidenta de la comissió legislativa d’Exteriors al Consell General. També va ser coordinadora de la campanya contra la violència de gènere a l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa. En aquest període parlamentari, la vehemència i la contundència de les seves intervencions van fer que es conegués popularment com 'La passionària' tot recordant el personatge de Dolores Ibarruri, dirigent comunista que es va donar a conèixer durant la Guerra Civil espanyola.

Rosa Ferrer va encapçalar la llista del Partit Socialdemòcrata a les eleccions comunals per Andorra la Vella del 2007 convertint-se en cònsol major en substitució de Francesc Xavier Mora. Quatre anys més tard es tornaria a presentar, aquest cop, amb la Coalició d’Independents, que va fundar ella mateixa. La llista es va imposar i va repetir mandat com a cònsol major. El gener del 2015 va renunciar al càrrec per presentar-se a les eleccions generals en coalició amb Demòcrates per Andorra, essent substituïda per Jordi Minguillón, que havia estat fins aleshores cònsol menor.

La llista conjunta a les eleccions generals formada per CdI i DA es va imposar i Rosa Ferrer i Jordi Cinca, els dos primers candidats de la parroquial d’Andorra la Vella van entrar al Consell General. Van jurar el càrrec del 23 de març del 2015 però van deixar l’escó en ser nomenats ministres.