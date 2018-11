Aquest cap de setmana és aquell de l'any en què tot s'hi val. I el fred no ha impedit que així sigui. Per això, un cop més, la gresca i la disbauxa s'han apoderat dels carrers d'Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, amb motiu de la gran rua del carnaval. És un dels actes més esperats per aquells a qui els hi agrada disfressar-se. I com ja és tradició, les dues parròquies veïnes l'han organitzat de manera conjunta. Enguany hi han participat 470 persones, repartides en 14 comparses, les quals no han parat de ballar en tot el recorregut, que ha començat al Parc de la Mola d'Escaldes-Engordany. Des dels comuns s'han mostrat molt contents perquè la participació d'enguany ha estat rècord.

La gent que, com les comparses, ha desafiat les baixes temperatures i ha sortir al carrer a veure la rua, s'ha trobat amb un grup de ballarines d'un saló de l'oest, una coral de góspel, un ramat de xais i els seus pastors, un circ ple de pallassos, una colla d'indis, un vaixell ple de pirates, un esplai infantil cantant la seva pròpia xirigota i un grup d'unicorns, entre d'altres.

S'han repartit un total de vuit premis: a les quatre millors comparses, a les tres millors coreografies i, per primer cop, també s'ha atorgat un guardó especial, en l'apartat de coreografies per a la comparsa familiar (formada per membres d'una mateixa família).

La rua del carnaval d'Andorra la Vella i Escaldes-Engordany ha finalitzat a la plaça Príncep Benlloch. Tot seguit, els participants, han pogut gaudir d'una botifarrada a la Plaça del Poble. El fi de festa l'han posat les actuacions de les comparses que han participat al concurs de coreografies, a la sala Consòrcia del Centre de Congressos.