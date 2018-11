El proper dimarts 13 de febrer la minoria del comú d'Encamp coneixerà l'anàlisi que els advocats comunals han fet respecte a l'adjudicació del pla de dinamització comercial. Així ho ha assegurat el cònsol major d'Encamp, Jordi Torres, que ha apuntat que té la intenció de reunir-se amb l'oposició comunal o enviar-los-hi un correu electrònic amb les explicacions pertinents. Aquesta anàlisi ja s'ha dut a terme i el comú ja té les conclusions, però Torres ha puntualitzat que “no faré cap declaració de si tenim indicis d'irregularitat, ho comunicarem directament a la minoria i a partir d'aquí que cadascú decideixi el que ha de fer”.

Cal recordar que en la passada sessió ordinària del consell, la minoria va denunciar possibles irregularitats en aquest procés atorgat a l'empresa espanyola Intueri Consulting, SLU. Aquest passat dijous l'oposició va tornar a insistir amb el tema i va realitzar una roda de premsa, plena de polèmica perquè es va haver de realitzar a l'aire lliure, on van reiterar que l'adjudicació és irregular, perquè incompleix la Llei de contractació pública. En vistes de les demandes de la minoria, el cònsol es va comprometre, durant la sessió del consell, que analitzaria la documentació.

El cas dels dos agents de circulació del Pas de la Casa, a la Batllia

En una altra ordre de temes, el cònsol major també ha explicat, minuts abans de l'inici de la penjada del Carnestoltes, que la policia ja ha enllestit l'informe d'investigació en relació a l'afer que va implicar dos agents de circulació i un home ebri al Pas de la Casa la matinada de l'1 al 2 de gener. El cos ha decidit traslladar la documentació a la Batllia perquè sigui la justícia qui decideixi si arxiva la causa o no. D'aquesta manera, si la justícia troba que els agents van incórrer alguna negligència “tirarà endavant la investigació i si no donarà el cas per tancat”, ha explicat Torres. El cònsol s'ha aventurat a avançar que “en principi tot apunta que tot quedarà en no res i a partir d'aquí ho explicarem”.